Denzel Vašington poljubio muškarca u "Gladijatoru 2", oni izbacili scenu: "Uplašili su se, nisu bili spremni"

Čuveni glumac je u novom nastavku "Gladijatora" odigrao ulogu Makrinusa, koji je bise*sualac.

Izvor: YT/Boxoffice Trailers

Denzel Vašington, koji je u filmu "Gladijator 2" režisera Ridlija Skota odigrao Makrinusa, rekao je da je na snimanju poljubio muškarca, ali da su kasnije u montaži taj dio izbacili.

"Poljubio sam muškarca u filmu, ali oni su to isjekli, mislim da su se uplašili. Poljubio sam tipa u pune usne, i pretpostavljam da još nisu bili spremni za to. Ubio sam ga pet minuta kasnije. To je Gladijator. To je poljubac smrti", prenosi The Guardian Vašingtonove reči.

trejler za film Gladijator 2 Izvor: Youtube / Paramount Pictures

Makrinus je u filmu bise*sualac, kao i carevi koje igraju Džozef Kvin i Fred Hečinger. Ovo je prva takva Vašingtonova uloga, a najbliže tome bio je lik advokata u drami iz 1993. "Filadelfija'', koji nadmašuje sopstvene predrasude o homose*sualnosti i strahove od side.

Izvor: YT/Boxoffice Trailers

Vašington je, prije ovog filma, sarađivao sa Skotom na filmu "American Gangster" iz 2007. godine. "On je vjeren. Uzbuđen je zbog života i svog narednog filma. On je inspiracija'', rekao je tada za režisera koji je stvorio franšizu "Alien", često nazvanu kao jedna od najočiglednijih "queer franšiza".

The Guardian piše, da mejnstrim filmovi redovno skraćuju scene sa LGBTQ+ sadržajem kako bi izbjegli cenzuru u manje tolerantnim zemljama. Tako je kratki istospolni poljubac u spin-offu "Toy Story-ja" zabranjen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Maleziji. U Kuvajtu je takođe zabranjen i film "Barbi", kao i u Libanu, i optužen je za "promovisanje homose*sualnosti i se*sualne transformacije".

Pogledajte još kadrova iz "Gladijatora 2":

(Mondo.rs)