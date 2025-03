Preminuo glumac iz "Moćnih rendžera": Obilježio kultna ostvarenja i igrice koju obožavaju milioni

Dejv Melou preminuo je u 76. godini.

Izvor: YouTube/Power Rangers official

Holivudski glumac, najpoznatiji po ulozi Babua u filmu Mighty Morphin Power Rangers, preminuo je u utorak nakon boravka u hospiciju u staračkom domu MonteCedro u Altadeni, Kalifornija, objavio je TMZ u sredu ujutru.

Tokom karijere, pozajmljivao je glas mnogim video igrama, uključujući World of Warcraft: Legion, Tales of Vesperia: Definitive Edition i Diablo III. Iza njega je ostala starija sestra Merilin, koja takođe živi u MonteCedru. Kako piše Daily Mail, glumac nije bio profesionalno aktivan od 2019. godine.

Babu, Moćni rendžeri Izvor: YouTube

Završio je srednju školu Maine South i stekao zvanje BFA iz pozorišne umjetnosti na Univerzitetu Drake 1970.

Nakon uspješne turneje kao radijska ličnost na Srednjem zapadu i New Yorku, Dejv se preselio u Los Anđeles 1984. godine kako bi nastavio karijeru glasovne glume, što je podrazumijevalo reklame, sinhronizaciju filmova, looping, reklame, naraciju i karakterizaciju glasa u bezbroj crtanih filmova i video igrica.

Glumio je spikere vijesti i sporta u filmovima kao što su Nixon, Eraser, The Waterboy, The Yards, Basketball ili The Siege; TV emisije kao što su Everybody Loves Raymond i Roseanne; i reklame koje uključuju Visa, IHOP, Bud Ice, Energizer Batteries i Lexus.

Njegov glas mogao se čuti i u: World of Warcraft, Resident Evil Outbreak, Neverwinter Knights, Final Fantasy, Medal of Honor i Tekken 5.

Godine 2007. Dejv je nominovan i za najboljeg glumca i za najboljeg glumca u komediji za prvu godišnju dodjelu American Anime Awards održane u New Yorku.

Njegov otac je radio na radiju i televiziji i bio je 30-godišnji veteran u čikaškom WGN-u.

(Telegraf.rs/Mondo)