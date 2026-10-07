Điđi Hadid prošetala pistom, na mrežama je uporedili s fudbalerom

Umjesto o samoj reviji, mnogi su komentarisali način na koji je Điđi hodala pistom.

Izvor: Instagram/gigihadid

Nastup Điđi Hadid na reviji modne kuće Miu Miu izazvao je brojne kritike na društvenim mrežama, a mnogi su doveli u pitanje njene manekenske sposobnosti i tvrdili da karijeru duguje porodičnim vezama.

Supermodel je u nedelju, 4. oktobra, zatvorila reviju kolekcije za proljeće/ljeto 2027. u Parizu, ali su snimci njenog hoda pistom izazvali brojne negativne reakcije.

Pogledajte hod koji je izazvao reakcije:

Gigi Hadid walks Miu Miu SS27 !! https://t.co/JUKdRvjJLn — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin)October 4, 2026

Umjesto o samoj reviji, mnogi su komentarisali način na koji je hodala pistom. "Nepotizam u svom najboljem izdanju. Tu je gdje jeste samo zbog svoje mame...", napisala je jedna osoba.

Kritike na račun njenog hoda

Điđi se ovim nastupom vratila na pistu za Miu Miu, a pripala joj je i čast da zatvori reviju. Kolekciju "Here and Now" dizajnirala je Mijuča Prada, a zasnivala se na spoju sportske odjeće i glamuroznijih komada.

Čim su se snimci pojavili na internetu, pažnja se sa odjeće preusmjerila na manekenku. Komentatori su kritikovali njeno držanje, način hoda i izraz lica. Neki su zaključili da na pisti nema upečatljivost i samouvjerenost po kojima su poznati najveći svjetski modeli.

"I dalje ne razumijem kako je postala uspješna manekenka", napisala je jedna osoba. "Hoda kao fudbaler. Hadid definitivno NIJE dobra manekenka za pistu", dodao je drugi korisnik. Treći je komentarisao: "Nosi je lice... to joj je jedini adut. Ne znam, ima ona svojih trenutaka, ali definitivno nije među 50 najboljih modela svih vremena", "Zaradila milione od ovoga, a hoda ovako".

Pogledajte još njenih slika:

U isti koš svrstali i sestre Džener - Kajli i Kendal

Jedan komentator osvrnuo se i na njen cjelokupni nastup. "Osim što joj kombinacija uopšte ne stoji, zašto uvijek hoda kao da će nekoga pretući?" Drugi su je uporedili sa Kendal Džener.

"Ona je 'nepo baby' baš kao i Kendal. Nikada više nećemo imati prave supermodele - problematične, ali talentovane", stoji u jednom komentaru. Druga osoba osvrnula se na njenu porodicu: "Mama joj je bila model i pojavila se u 'The Real Housewives of Beverly Hills', pa su obje sestre zahvaljujući porodici postale poznate, a onda i modeli poput svoje majke... čist nepotizam."

Otvoreno govori o privilegijama

Za razliku od nekih poznatih osoba koje odbacuju etiketu "nepo baby", Điđi otvoreno je govorila o tome da joj je porodica omogućila bolju početnu poziciju u karijeri.

"Tehnički, ja jesam dijete nepotizma. To što imate uspješne roditelje ne znači da na posao ne bi trebalo da dolazite maksimalno ljubazni i spremni da naporno radite", izjavila je 2023. godine u intervjuu za The Times.

Hadid je govorila i o svom privilegovanom položaju i osjećaju krivice zbog toga što joj je ulazak u modnu industriju bio lakši nego mnogim drugima. Pritom je naglasila da njeni roditelji svoje bogatstvo nisu naslijedili.

Njena majka Jolanda Hadid bila je uspješna holandska manekenka sa međunarodnom karijerom prije nego što je široj publici postala poznata zahvaljujući rijaliti šouu "The Real Housewives of Beverly Hills". Njen otac Muhamed Hadid bogatstvo je stekao ulaganjem u luksuzne nekretnine.

Evo kako izgleda njena majka:

(Mondo.rs)



