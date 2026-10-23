logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo čuveni glumac Tom Skerit: Ostaće upamćen po ulogama u "Top ganu" i "Osmom putniku"

Preminuo čuveni glumac Tom Skerit: Ostaće upamćen po ulogama u "Top ganu" i "Osmom putniku"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Tužnu vijest saopštila je njegova porodica.

Preminuo glumac Tom Skerit zvijezda filmova Osmi putnik i Top gun Izvor: Youtube printscreen / 80s Epic Movies

Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima "Osmi putnik" i "Top gan", preminuo je 21. oktobra, u 93. godini.

Tužnu vijest saopštila je njegova porodica. Kako se navodi, preminuo je prirodnom smrću.

Igrao više od 170 uloga

Tom Skerit je tokom više od šest decenija karijere ostvario više od 170 uloga na filmu i televiziji.

Debitovao je 1962. godine u filmu "War Hunt", a širu popularnost stekao je ulogama u ostvarenjima "MAS*H" i "Alien" iz 1979. godine, u kojem je tumačio kapetana Dalasa.

U filmu "Top gan" iz 1986. godine igrao je komandanta Majka "Vajpera" Metkalfa, instruktora elitne škole za pilote američke mornarice.

Za ulogu u televizijskoj seriji "Picket Fences" osvojio je nagradu Emi 1993. godine. Među zapaženim ostvarenjima u kojima je igrao su i filmovi "Steel Magnolias", "A River Runs Through It" i "Contact".

Prisetimo se nekih od njegovih uloga:

Veliki humanitarac iza sebe ostavio petoro djece

Pored glumačke karijere, Skerit se bavio i humanitarnim radom. Godine 2012. učestvovao je u osnivanju organizacije Red bedž prodžekt, koja pomaže vojnim veteranima da se kroz pripovijedanje i kreativni rad lakše prilagode civilnom životu.

Porodica ga je opisala kao čovjeka ispunjenog humorom, radoznalošću, mudrošću i velikodušnošću, prenosi RTS.

Iza sebe je ostavio suprugu Džuli Tokašiki, petoro djece, petoro unučadi i dvoje praunučadi. Njegov posljednji film "Broke" objavljen je 2025. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA