Hale Beri pokušala da spriječi sina da svjedoči: Dječak (13) ipak saslušan, evo kome je pripalo starateljstvo

Sud je donio odluku o borbi oko starateljstva koju zbog sina Masea (13) vode Hale Beri i Olivije Martinez.

Izvor: Youtube printscreen/ Entertainment Tonight

Glumici Hale Beri je ukinuta zabrana prilaska koja je bila na snazi zbog navodnog nasilja u porodici, ali je izgubila spor po važnom pitanju.

Advokat njenog bivšeg partnera Olivijea Martneza, Patrik Bagdaserijanijans, izjavio je za TMZ da je glumac dobio primarno fizičko starateljstvo nad trinaestogodišnjim sinom Maseom.

Hale Beri i njen bivši muž ranije su dijelili starateljstvo, a ovaj pravni zastupnik navodi da su advokati čuvene glumice tražili povratak na model "50-50”, što je sudija odbio. Ipak, sudija će u novembru ponovo razmatrati pitanja starateljstva, tako da će se ova tema ponovo naći na dnevnom redu već sljedeće nedjelje.

Sudija je odlučio da Hale Beri više nema pravo na posjete tokom kojih bi dijete provodilo noć kod nje. S druge strane, zahtjev Martineza da se ograniče njena prava na starateljstvo tokom praznika je odbijen.

Bagdaserijanijans ističe da odluka da se Martinezu dodijeli primarno fizičko starateljstvo predstavlja "ogromnu pobjedu”, nakon što je sudija saslušao dokaze o tome kako njegov klijent, kao i Hale Beri, pristupaju vaspitanju Masea.

Predstavnik glumice navodi da ona i dalje zadržava zajedničko pravno starateljstvo, uz pravo odlučujućeg glasa u situacijama kada ona i Olivije Martinez ne mogu da postignu dogovor.

Izvor: Hachette Première / Canal+ / AFP / Profimedia

Bivši rekao da je gušila sina

Kao što je poznato, bivši supružnici su bili uključeni u žestoku pravnu bitku oko starateljstva nad Maseom.

Olivije je tvrdio da je Hale Beri gušila sina Masea. Dječak je kasnije dao iskaz pred sudom iza zatvorenih vrata, pri čemu je sudija naredio da njegovi roditelji napuste sudnicu.

Glumica, koja je negirala ove optužbe, pokušala je da spriječi Maseovo svjedočenje, tvrdeći da ga je Olivije pripremao za to. Na kraju, dječak je ipak svjedočio tokom zatvorenog ročišta.

Ranije ove nedjelje, Instagram nalog holivudske glumice je, po svemu sudeći, bio hakovan, a objava koja se pojavila izazvala je veliku uznemirenost na sudu.

U objavi postavljenoj u ponedjeljak, na njenom nalogu je pisalo: "Ako djeca ne poštuju svoju majku, uzrok toga često leži u njihovom odnosu sa ocem".

Mada je objava uklonjena, Martinezov pravni tim je iskoristio ovaj incident na sudu, optuživši glumicu da je prekršila privremenu zabranu prilaska i narušila mir njihovog klijenta. Zahtijevali su da se zbog toga ponovo otvori dokazni postupak i ispita glumica.

Advokatica Hale Beri, Marina Bek, nazvala je ove poteze suprotne strane "lovom na vještice“ i pokušajem da se plasira lažni narativ u medijima. Sudija Šeli Kaufman je na kraju odbila zahtjev Martinezovog tima da ponovo razmatra dokaze zbog ove objave.

(Mondo.rs)