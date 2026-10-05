Sukob Hali Beri i Olivijea Martineza oko starateljstva nad sinom Maceom postaje sve napetiji, uz ozbiljne optužbe i sudske dokumente.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Sukob između Hale Beri i njenog bivšeg supruga Olivijea Martineza oko starateljstva nad njihovim 12-godišnjim sinom Maceom dobio je novu dimenziju nakon što su u sudskim dokumentima objavljene poruke koje su bivši supružnici razmjenjivali.

Martinez je zatražio privremenu mjeru zabrane prilaska, kao i potpuno starateljstvo nad njihovim sinom. U svom podnesku iznio je ozbiljne tvrdnje o navodnom incidentu koji se dogodio 26. septembra, tvrdeći da je Beri fizički napala dječaka.

Prema njegovoj verziji događaja, glumica je navodno skočila na sina, uhvatila ga oko vrata i davila ga. Ove optužbe za sada nisu dokazane pred sudom, dok su predstavnici Hali Beri u potpunosti osporili Martinezovu verziju događaja.

Ipak, poruke koje su ušle u sudsku dokumentaciju pružaju uvid u napet odnos između majke i sina u periodu kada je došlo do incidenta.

"Ja sam njegova majka"

Prema navodima iz dokumenata, Martinez je obavijestio Beri da je njihov sin želio da bude ranije preuzet. Glumica je navodno burno reagovala i pitala zbog čega dječak želi da ode, izražavajući nezadovoljstvo zbog njegovog ponašanja prema njoj.

U jednoj od poruka navodno je napisala da osjeća da Maceo više ne priznaje njen autoritet kao majke.

"Ja sam njegova majka i ovo nije u redu! Nije imao poštovanja prema svojoj majci i ovo ne bi trebalo da bude u redu ni tebi kao njegovom ocu", navodno je poručila Beri bivšem suprugu.

Vidi opis "Ja sam njemu samo novčanik, ne zaslužujem ništa": Hale Beri žestoko napala sina nakon svađe sa bivšim mužem Hale Beri priznaje da godinama održava izgled zahvaljujući kostima koje redovno uzima u mesari i od njih pravi kolagen. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Niviere David/ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Trina Stewart/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Philip Yabut/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Everett Collection/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Joe Seer/Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: BRENDAN MCDERMID/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ARMANDO ARORIZO/EPA Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

U nastavku razgovora izrazila je još veće nezadovoljstvo, tvrdeći da se osjeća kao da u životu svog sina nema nikakav uticaj.

"On nema poštovanja prema meni i osjeća da ja nemam pravo ni na šta. Ja sam samo novčanik! Ovo nije u redu", navodno je napisala.

Međutim, komunikacija između bivših supružnika narednog dana navodno je bila drugačija. Beri se ponovo obratila Martinezu, rekavši da je pokušala da razgovara sa sinom i zamolila bivšeg muža da ga ohrabrida stupi u kontakt sa njom.

Navodno je priznala i da se osjeća veoma loše zbog onoga što se dogodilo prethodne večeri, uz uvjerenje da se i Macéo zbog svega osjeća loše.

Bivši supružnici imaju potpuno različite verzije

Pravni timovi Hali Beri i Olivijea Martineza predstavili su sudu potpuno različite poglede na situaciju.

Martinezov advokat Patrik Baghderzijans poručio je da je njegovom klijentu najvažnije zdravlje, dobrobit i bezbjednost njihovog sina. Prema njegovim riječima, Martinez pokušava da postupi u najboljem interesu djeteta.

Sa druge strane, advokatica Hali Beri Marina Bek ocijenila je Martinezov zahtjev kao "potpuno neosnovan i namjerno obmanjujući". Ona je istovremeno iznijela tvrdnje da je Martinez ranije kršio sudske odluke i ometao terapijske i obrazovne postupke koji se tiču njihovog sina.

I te tvrdnje su osporene i dio su šireg sukoba između bivših supružnika.

Sud u Los Anđelesu je 1. oktobra odobrio privremenu mjeru zabrane prilaska Martinezu. Prema toj odluci, Beri mora da bude udaljena najmanje oko 90 metara od bivšeg supruga. Međutim, sud joj nije u potpunosti zabranio kontakt sa sinom, već je njeno viđanje sa Maceom privremeno ograničeno.

Novo ročište zakazano je za 16. oktobar, kada bi sud trebalo detaljnije da razmotri slučaj.

Hali Beri i Olivije Martinez vjenčali su se 2013. godine, a nakon nekoliko godina razdvojili su se. Njihov razvod konačno je okončan 2023. godine. Bivši supružnici imaju zajedničko starateljstvo nad sinom, uz dogovorene finansijske obaveze i troškove njegovog odrastanja.

Sada će sud morati da utvrdi šta se zaista dogodilo i koje rješenje je najbolje za njihovog sina.

(Mondo)