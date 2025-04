Premijera treće sezone serije „I tek tako“ na Max striming platformi

Treća sezona serije „I tek tako“ (And Just Like That...) premijerno će biti prikazana na Max striming platformi 30. maja.

Izvor: m:tel

Treća sezona imaće 12 epizoda, a prati Keri, Mirandu, Šarlot, Simu i Lisu kako se nose sa komplikovanom stvarnošću života, ljubavi i prijateljstva u svojim pedesetim godinama u Njujorku.

U finalu druge sezone emitovane u avgustu 2023. godine, vidjeli smo kako se Keri odvažila za promjene u svom životu. Odlučila je da napustiti svoj legendarni stan na Upper East Sideu, a uslijedio je i oproštaj od Aidana, koji ju je zamolio da ga pričeka pet godina jer ne želi da bude odvojen od svoje djece.

I dok je kraj druge sezone za Keri donio oproštaje, za Mirandu i Šarlot je donio nove poslovne početke.

U seriji glume Sara Džesika Parker, Sintija Nikson, Kristin Dejvis, Sarita Čaudri, Nikol Eri Parker, Keti Ang, Mehad Bruks, Džonatan Kejk, Mario Kanton, Najl Kaningem, Dejvid Ajgenberg, Evan Hendler, Kristofer Džekson, Logan Maršal-Grin, Sebastijano Pigaci, Aleksa Svinton, Doli Vels i Džon Korbet.

Prve dvije sezone dostupne su odmah na Max streaming usluzi.

