Zašto telefoni usporavaju s vremenom: Zastarjevanje hardvera, novi OS, ili to proizvođači rade namjerno

Kao po običaju odgovor nije toliko jednostavan i stvar se mora posmatrati iz više uglova da bismo mogli da donesemo dobar zaključak.

Pred kraj svake godine proizvođači Google i Apple predstavljaju nove verzije operativnih sistema za pametne telefone. Otprilike nekoliko dana kasnije kreću komentari korisnika da njihovi stari telefoni počinju da rade sporije. Taman u vrijeme novogodišnjih/božićnih rasprodaja. Da li je u pitanju samo slučajnost ili proizvođači namjerno usporavaju vaše telefone, kako biste ih zamijenili za nove?

Najava na ljeto, a pred kraj godine - novi OS

Sredinom godine proizvođači operativnih sistema za pametne telefone, Apple i Google obično najave nove iteracije svojih OS-ova i datume kada će oni biti predstavljeni javnosti. Fokus je skoro uvijek na nove mogućnosti, novi dizajn i još ponešto. Ono što vam se ne kaže na tim najavama je da su nove verzije operativnih sistema uvijek optimizovane za novi hardver koji se tradicionalno predstavlja tokom ljeta.

Komplikovana optimizacija

Upravo zbog toga ažuriranja sistema treba da riješe dva potencijalna problema. Prvi problem je obezbjeđivanje podrške za nove čipove, kako bi OS, sa svim svojim novim funkcionalnostima radio na novom hardveru. Drugi problem je rješavanje postojećeg hardvera koji nema mogućnosti da podrži novine koje implementira novi OS.

Ovaj drugi je malo komplikovaniji, jer kada dizajnirate novi OS, koji se oslanja na nove mogućnosti da bi pravilno funkcionisao, a onda morate da ga prepravljate tako da radi sve to isto, samo bez pomenutih novina, to baš nije tako jednostavno.

Problemi sa hardverom

Vaš telefon, star nekoliko godina dobio je novi OS, ali ne podržava neke od mogućnosti, i to je sasvim OK. Ono što korisnicima nije OK je to što djeluje da je sada novi operativni sistem učinio telefon dosta sporijim, nego što je to bilo do sad. Da bismo razumjeli zbog čega ovdje nastaju problemi, moramo da razumijemo kako funkcioniše dizajn čipova.

SoC

Apple je do skora koristio čipove drugih proizvođača za svoje uređaje, ali se u posljednjih nekoliko godina vratio nekadašnju politiku – da sami dizajniraju nove čipove. Kako se pametni telefoni sastoje od više različitih čipova koji kontrolišu različite aspekte upotrebe, više ne govorimo o pojedinačnim čipovima, već o čipsetovima, grupi čipova ili skraćeno SoC (System on Chip). Ovo znači da se cijeli sistem i sve što mu je potrebno nalazi u okviru jednog čipa, koji u ovom slučaju dizajnira Apple.

Čak i kada neko sam dizajnira svoje čipove, može biti teško da se predvidi šta će korisnici željeti u budućnosti od svojih telefona. Samim tim niko i ne može precizno da zna koje su nove mogućnosti koje će donijeti nove generacije čipova.