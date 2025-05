Galaxy S25 Edge: Najtanji Samsung telefon do sada može da parira najboljima

Debljina od svega 5,85 mm, moćni Snapdragon 8 Elite, dvostruke kamere i čitav niz korisnih funkcija koje pokreće vještačka inteligencija - Galaxy S25 Edge, sada i zvanično.

Izvor: Samsung

Samsung je zvanično predstavio Galaxy S25 Edge - svoj najtanji pametni telefon ikad, debljine samo 5,85 mm i težine 163 g, ali sa specifikacijama koje mogu da pariraju najjačima na tržištu.

Galaxy S25 Edge dolazi sa 6,7-inčnim QHD+ ekranom i promjenljivom brzinom osvježavanja od 1 do 120 Hz. Telefon je uokviren titanijumskim ramom i zaštićen Corning Gorilla Glass Ceramic 2 staklom, dok se sa zadnje strane nalazi Gorilla Glass Victus 2. Kućište je otporno na prašinu i vodu po IP68 standardu, a ultrazvučni senzor otiska prsta je integrisan u ekran.

Izvor: YouTube / Samsung

U gornjem dijelu ekrana nalazi se selfi kamera od 12 MP (f/2.2). Na poleđini se nalaze dvije, a ne tri kamere - glavna od 200 MP (f/1.7) sa optičkom stabilizacijom i ultraširokougaona kamera od 12 MP (f/2.2, 120°).

Kamere koriste ProVisual Engine koji uz pomoć vještačke inteligencije automatski podešava osvjetljenje, kontrast i ton. Ali to nije sve - Adaptive Pixel tehnologija omogućava realistične boje, dok Galaxy Nightography opcija donosi dobre fotografije i u uslovima slabog osvjetljenja.

Izvor: YouTube / Samsung

Pokretačka snaga telefona je Snapdragon 8 Elite čipset sa osam Oryon jezgara, kojem u pomoć priskaču 12 GB RAM-a i 256 ili 512 GB interne memorije. Zbog izuzetno tankog dizajna, baterija ima kapacitet od 3.900 mAh, ali Samsung tvrdi da autonomija ostaje dobra zahvaljujući AI algoritmima koji štede energiju i optimizuju pozadinske procese.

Kao i ostali modeli iz Galaxy S25 serije, i Edge varijanta podržava brojne Galaxy AI funkcije. Telefon prepoznaje korisničke navike, prilagođava im se i predlaže radnje na osnovu naučenih obrazaca. Vještačka inteligencija može da pretražuje informacije u aplikacijama, preporuči restoran, prevodi u realnom vremenu i pomaže u učenju i radu. Mnoge AI funkcije rade i bez interneta.

Izvor: YouTube / Samsung

Među dodatnim funkcijama su Circle to Search (Google), Now Bar i Now Brief, koje korisniku nude personalizovane preporuke, vijesti, vremensku prognozu i podsjetnike.

Za obradu multimedije tu su opcije kao što su Audio Eraser i Object Eraser, za uklanjanje neželjenih zvukova i objekata, a AI obezbjeđuje da svi na grupnim fotografijama imaju otvorene oči. Sketch to Image funkcija omogućava brzo pretvaranje skice u kompletiranu sliku.

Galaxy S25 Edge podržava 5G mreže, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Radi na Androidu 15 sa One UI 7 interfejsom, a biće dostupan u crnoj, plavoj i sivoj boji.

Cijena modela sa 256 GB interne memorije iznosi 1249 evra, dok verzija sa 512 GB košta 1369 evra.

Galaxy S25 Edge Izvor: Samsung

(MONDO/SmartLife)