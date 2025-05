Provjerite svoj PIN: Ovo su najčešće kombinacije koje hakeri lako provaljuju

Provjerite odmah da li ste među onima koji rizikuju bezbjednost svog telefona ili računa u banci.

Izvor: Shutterstock

PIN kodovi su veoma važni. Bilo da ih koristite da biste otključali svoj telefon, pristupili banci putem aplikacije ili podigli novac sa bankomata - ova kombinacija je jedina stvar koja čuva vaše tajne i sredstva na računu od zlonamjernih aktera koji su došli u posjed vašeg uređaja ili kartice.

Međutim, nisu svi PIN kodovi isti. Iako ga znate samo vi, to ne znači da neko nije u stanju da pogodi vašu kombinaciju brojeva - pogotovo ukoliko nosi određeno značenje ili prati obrazac koji koriste milioni drugih ljudi.

Kako bi to i pokazao, ABC (Australian Broadcasting Corporation) portal je objavio listu od 50 najpopularnijih PIN kodova na svijetu. Do nje je došao analizom 29 miliona kombinacija sa sajta "Have I Been Pwned", a zaključci koji se mogu izvući su zabrinjavajući.

Svaki deseti PIN kod je isti

Izvor: Shutterstock

Ubedljivo najpopularniji, a ujedno i najnebezbjedniji PIN koji možete odabrati je 1234. Verovali ili ne, skoro svaki deseti kod na višemilionskoj listi bio je upravo ovaj, otkriva ABC. Kombinacija 0000 našla se na drugom mjestu, a odmah zatim slijedi 1111.

Neki ljudi ne brinu previše o svojoj bezbjednosti. Glavni cilj im je da lako zapamte svoj PIN, i lista to jasno pokazuje. Nizovi i ponavljajuće cifre su očigledan izbor, a to znaju i zlonamjerni akteri.

Na četvrtom mjestu našla se pomalo komična kombinacija - 1342. Ako su najpopularnije PIN kodove odabrali ljudi koji ne brinu previše o bezbjednosti, u ovom slučaju vidimo da postoje i oni koji su željeli da budu lukavi tako što će cifru "2" iz kombinacije 1234 prebaciti na kraj. Međutim, ogroman broj ljudi je smislio isti "štos".

Još jedan zabrinjavajući trend pri smišljanju PIN koda je upotreba godina rođenja. Najpopularnija godina na listi je 1986, što nam govori da su ljudi koji danas imaju 38-39 godina najproblematičnija kategorija, ali ni ostali nisu daleko.

Ispod možete vidjeti kompletnu listu 50 najpopularnijih PIN kodova, a naš savjet je da odmah reagujete ukoliko vidite svoju kombinaciju. Iako ih nećete pronaći, imajte na umu da su datumi rođenja još jedna rizična kombinacija koju nije preporučljivo koristiti.

50 najpopularnijih PIN kodova na svijetu