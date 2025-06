POCO F7: Novi ubica flagshipa ima vrhunske specifikacije po odličnoj cijeni

Snapdragon 8s Gen 4, 1.5K AMOLED ekran, baterija kapaciteta 6.500 mAh i iznenađujuće premijum dizajn - upoznajte POCO F7.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi je zvanično predstavio POCO F7, pametni telefon koji pokušava da ponudi što bolje specifikacije za što manje novca. Na papiru, novi model nastavlja tradiciju POCO F uređaja, prepoznatih kao "ubice flagshipa", i stiže sa veoma sposobnim čipsetom, ekranom impresivnih odlika, velikom baterijom, ali i dizajnom koji prevazilazi očekivanja.

Zaboravite na plastiku. Ram POCO F7 telefona izrađen je od aluminijuma, dok su prednja i zadnja strana staklene. Ekran štiti Gorilla Glass 7i, a tu je čak i IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Stiže u dvije boje - crnoj i bijeloj - a na raspolaganju je i posebna Cyber Silver Edition verzija koja donosi dvobojnu gejmersku estetiku i Snapdragon logo na polođini.

Izvor: Xiaomi

POCO F7 pokreće Snapdragon 8s Gen 4, osmojezgarni čipset izrađen na 4 nm TSMC proizvodnom procesu, za koji Xiaomi tvrdi da postiže 2 miliona poena u Antutu sintetičkom testu.

Zahvaljujući IceLoop 3D rashladnom sistemu sa dvokanalnim odvajanjem toplote i naprednom parnom komorom površine 6.000 mm2 (najvećoj u Poco F seriji), kompanija obećava vrhunske performanse koje traju čak i pri visokim opterećenjima. U ponudi su verzije sa 12 GB RAM-a i 256 GB ili 512 GB interne memorije.

Telefon ima veliki 6,83-inčni 1.5K AMOLED ekran (2.772 × 1.280 piksela) koji se osvježava brzinom od 120 Hz i osvjetljenja do maksimalnih 3.200 nita. Pored toga, Xiaomi je implementirao Sunlight Display 4.0 (poboljšan kontrast na dnevnom svjetlu), kao i Wet Touch Display 2.0 (lakši rad sa mokrim prstima) tehnologije, a tu su i svi važniji TÜV Rheinland sertifikati koji garantuju manji zamor očiju.

Kamere nikada nisu bile jača strana POCO uređaja, i na tom polju se ništa značajno nije promijenilo ni ovaj put. Ipak, glavna Sony IMX882 kamera rezolucije 50 MP, veličine 1/1,95 inča, sa optičkom stabilizacijom slike (OIS) zvuči veoma solidno. Dostupne su još i ultraširokougaoni modul od 8 MP, kao i selfi kamera (20 MP) u izrezu ekrana.

Za napajanje energijom zadužena je baterija impresivnog kapaciteta od 6.500 mAh, koja podržava brzo punjenje snagom do 90 W. U pitanju je HyperCharge tehnologija za koju Xiaomi tvrdi da će omogućiti punjenje telefona do 80% kapaciteta za samo 30 minuta. Podrška za bežično punjenje je izostala, ali zahvaljujući velikom kapacitetu POCO F7 može da posluži i kao power bank, te da žično puni druge uređaje snagom do 22,5 W.

POCO F7 direktno iz kutije pokreće HyperOS 2 korisnički interfejs, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu. Ono što je veoma bitno - Xiaomi obećava četiri nove verzije Androida, kao i šest godina sigurnosnih zakrpa.

Početna cijena POCO F7 telefona za evropsko tržište iznosi 449 evra za konfiguraciju sa 12 GB RAM i 256 GB interne memorije, dok će verzija sa 512 GB koštati 499 evra.

POCO F7 Izvor: POCO Global

(MONDO/SmartLife)