Nothing Phone (3): Telefon koji nije kao drugi

Nothing je predstavio treću generaciju Phone modela. Specifikacije obećavaju, cijena je korektna, ali pri dizajniranju kućišta donijete je jedna kontroverzna odluka.

Izvor: Nothing

Nakon dvije godine proširivanje ponude u srednjoj klasi, kompanija Nothing konačno je predstavila Phone (3), novu perjanicu i ono najbolje što u ovom trenutku može da ponudi kupcima. Novi model po procesorskoj snazi i dalje ne može da izađe na crtu najboljima na tržištu. Ipak, unapređenja su višegeneracijska i veoma primamljiva.

Nothing Phone (3) pokreće Snapdragon 8s Gen 4 čipset. Moćno, ali ne baš premijum rešenje, koje na raspolaganju ima 12 ili 16 GB RAM-a, odnosno 256 ili 512 GB interne memorije u zavisnosti od odabrane konfiguracije, i koje se napaja silicijum-ugljeničnom baterijom kapaciteta 5.150 mAh. Telefon podržava žično punjenje snagom do 65 W, kao i 15 W bežično.

Izvor: Nothing

Nothing se tokom prezentacije nije previše bavio performansama procesora. Ipak, kako je Xiaomi nedavno predstavio telefon sa identičnim čipom - Poco F7 - znamo da ovaj Snapdragon dostiže brojke od oko 2 miliona poena na Antutu sintetičkom testu, te da je ozbiljno blizu onoga što bismo mogli da klasifikujemo kao "flagship performanse".

Telefon pokreće Nothing OS 3.5 korisnički interfejs, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu, a kompanija obećava pet godina novih Android verzija, kao i sedam godina sigurnosnih zakrpa.

Izvor: Nothing

Na prednjoj strani uređaja nalazi se najbolji ekran koji se do sada našao u nekom Nothing telefonu. U pitanju je 6,67-inčni AMOLED panel, koji se osvežava brzinom do 120 Hz, i to adaptivno zahvaljujući LTPO tehnologiji. Maksimalno osvjetljavanje ekrana dostiže 4.500 nita, a za one sa osetljivim očima tu je i PWM zatamnjivanje od 2160 Hz, koje smanjuje naprezanje prilikom konzumiranja sadržaja. Ispod površine panela nalazi se skener otiska prsta, dok je u izrezu na sredini gornjeg dijela ekrana postavljena selfi kamera rezolucije 50 MP.

Kada je već riječ o kamere, ovo je polje na kojem Nothing kaže da je napravio još jedan veliki skok. Sistem na poleđini sada na raspolaganje stavlja tri kamere - glavnu (1/1,3"), ultraširokougaonu (114°) i periskopsku (1/2,75", 3x optički zum) - i svaka od njih je rezolucije 50 MP. Kompanija tvrdi da će kupci novog modela moći da uslikaju fotografije čiji kvalitet je uporediv sa flagship modelima.

Izvor: YouTube / Nothing

Nothing Phone (3) na polju dizajna nastavlja da odskače od drugih. Okviri ekrana su uniformno tanki, bokovi telefona ravni, a poleđina i dalje providna kako bi se vidjeli interesantni geometrijski oblici i detalji ispod nje.

Međutim, kompanija je donijela jednu kontroverznu odluku, odnosno uklonila Glyph Interface svjetlosne trake po kojima su se već na prvi pogled prepoznavali Nothing telefoni. Umjesto toga, Phone (3) poseduje Glyph Matrix, monohromatski LED displej kružnog oblika, koji na raspolaganje stavlja 489 dioda i služi različitim svrhama - kao sat, kao interfejs za prikaz pristiglih notifikacija, ali i kao ukrasni element na kojem se mnogu prikazati brojne zanimljive animacije.

Prednarudžbine Nothing Phone (3) modela otvaraju se 4. jula 2025, a prodaja zvanično počinje 15. jula. Početna cijena u Evropi iznosi 799 evra za 12/256 GB model, dok će za konfiguraciju sa 16/512 GB kupci morati da izdvoje 899 evra.

Nothing Phone (3) Izvor: Nothing

(SmartLife)