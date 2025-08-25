Popularna Chrome ekstenzija špijunirala korisnike: Tajno pravila snimke stranica koje posećuju

Chrome dodatak je mesecima pravio snimke ekrana i slao ih developerima, tvrde stručnjaci.

Izvor: Vladimir Sukhachev / Shutterstock.com

Stručnjaci za sajber bezbjednost upozorili su na popularnu Chrome ekstenziju koja je trebalo da štiti privatnost, ali je zapravo funkcionisala suprotno. Zlonamerni dodatak, FreeVPN.One, je tiho pratio sajtove koje su korisnici posećivali i pravio snimke ekrana bez ičijeg znanja.

Ovaj slučaj otkrila je kompanija Koi Security, koja je alarmirala javnost o ekstenziji koja je u posljednjih nekoliko mjeseci preuzeta više od 100.000 puta.

Upotreba proverenog VPN-a je nešto što mnogi preporučuju, ali i nešto što se obično plaća. Zato ne čudi da su zlonamerni akteri reklamirali FreeVPN.One kao sjajan besplatan alat za maskiranje internet saobraćaja i zaštitu od špijuniranja. Takođe su tvrdili da ekstenzija ne prikuplja nikakve lične podatke. Stručnjaci, međutim, navode da je FreeVPN.One zapravo dizajniran da prati bukvalno sve što korisnici rade. Praćena je gotovo svaka posjećena stranica - što jasno govori o razmjeri opasnosti.

Predstavnici Koi Security-ja upozorili su i da je dodatak mjesecima potajno pravio snimke ekrana sajtova koje su korisnici posjećivali. Tokom surfovanja aktivirao bi se zlonamjerni kod, a "screenshot-ovi" su se slali developerima zajedno sa adresom stranice i jedinstvenim identifikatorom korisnika.

Drugim riječima, FreeVPN.One je obmanuo svoje korisnike, kažu stručnjaci. Ljudi su mislili da instaliraju softver koji će čuvati njihovu privatnost, a on je radio potpuno suprotno. Zanimljivo je da je dodatak postojao godinama, ali je kriminalna aktivnost počela tek prije nekoliko mjeseci.

Savjet stručnjaka je da prije nego što instalirate bilo koji softver, uvijek proverite njegov izvor i autore. Čitajte komentare i ocjene drugih korisnika.