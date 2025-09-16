Xiaomi otvoreno kao nikad prije: Neće biti Xiaomi 16 serije - direktno napadamo iPhone!

Xiaomi je potvrdio da preskače 16 seriju i lansira Xiaomi 17 telefone već ovog mjeseca. Tri modela sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom direktno napadaju iPhone 17.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi je upravo potvrdio da će ovog mjeseca lansirati nove premijum telefone - mjesec dana ranije nego prošle godine. Ništa manje iznenađujuće je da Xiaomi 16 serije neće biti - nova serija telefona će nositi oznaku Xiaomi 17 - a kratko obraćanje predsjednika kompanije Lu Veibinga otkriva da je najveći razlog ovih promjena želja da se direktno napadne iPhone.

Kako tvrdi Veibing, Xiaomi 17 serija je vrhunac petogodišnjeg napora da se kompanija probije u premijum segmentu i donijeće "najznačajniji skok naprijed" do sada.

Tri uređaja će debitovati ovog mjeseca - osnovni Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max - a pokretaće ih najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset.

Izvor: X / MajinBuOfficial

Xiaomi 17 će stići kao kompaktan premijum telefon sa cijenom koja ostaje nepromijenjena u odnosu na prošlogodišnji Xiaomi 15. Xiaomi 17 Pro će biti još luksuzniji kompaktni uređaj, dok se za Xiaomi 17 Pro Max kaže da će biti Xiaomi-jev najimpresivniji telefon sa kamerom kakvu nismo vidjeli do sada. Xiaomi 17 Ultra model nije pomenut, pa ostaje nejasno da li ćemo ga naknadno vidjeti.

U prilično zanimljivom objašnjenju, Xiaomi se uopšte ne trudi da sakrije svoje namjere iza preskakanja Xiaomi 16 serije. Ukratko, nadolazeći telefoni će direktno parirati iPhone 17 seriji i suprotstaviće se Apple-ovim novim telefona "u istoj generaciji i na istom nivou".

(MONDO/SmartLife)