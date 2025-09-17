Stiže poseban ChatGPT za maloljetnike: "Biramo bezbjednost, a ne privatnost tinejdžera"

Nova verzija ChatGPT četbota imaće strožu roditeljsku kontrolu i automatsko ograničavanje korisnika čija starost nije pouzdano utvrđena.

Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

OpenAI razvija posebnu verziju ChatGPT četbota namijenjenu tinejdžerima. Paralelno stiže i tehnologiju za procjenjivanje starosti, koja bi trebalo da spriječi mlađe od 18 godina da koriste standardnu verziju.

Kako tvrdi kompanija, ako sistem ne bude mogao da pouzdano odredi uzrast korisnika, ChatGPT će se "iz predostrožnosti" automatski prebacivati na verziju za maloljetnike. OpenAI ističe i da svi korisnici moraju imati najmanje 13 godina.

Bezbjednost tinejdžera ispred privatnosti

Zabrinutost za mentalno zdravlje mladih sve je veća nakon istraživanja koja ukazuju na rizike od dugotrajnog korišćenja AI četbotova. Kao odgovor, OpenAI je pokrenuo inicijativu kojom uvodi nova ograničenja za tinejdžere i osobe u emotivno osjetljivom stanju, a plan je da funkcija zaživi do kraja godine.

"Mi stavljamo bezbjednost iznad privatnosti i slobode tinejdžera. Ovo je nova i moćna tehnologija i smatramo da maloljetnici zahtjevaju značajnu zaštitu. Neki od naših principa su u međusobnom sukobu i željeli bismo da objasnimo odluke koje donosimo u vezi sa konfliktom između bezbjednosti, slobode i privatnosti tinejdžera", izjavio je šef OpenAI-ja Sem Altman.

Izvor: Photo Agency / Shutterstock.com

Posebna verzija ChatGPT-ja će odgovornost u velikom dijelu prebaciti na roditeljsku kontrolu. Roditelji će morati da povežu svoje naloge sa nalozima djece, a zatim će imati mogućnost da prilagode odgovore četbota pravilima usklađenim sa uzrastom.

Na raspolaganju će im biti opcije za uključivanje ili isključivanje pojedinih funkcija, poput memorije i istorije razgovora. Ako aktiviraju posebnu opciju, dobijali bi obavještenja kada "sistem otkrije da je njihov tinejdžer u stanju akutnog stresa". Biće moguće i podešavanje vremena korišćenja, kako bi djeci u određenim periodima bio onemogućen pristup četbotu.

Saopštenje kompanije OpenAI stiglo je svega nekoliko sati prije saslušanja u Vašingtonu, gde su senatori raspravljali o potencijalnim opasnostima AI četbotova. Paralelno, Federalna trgovinska komisija (FTC) otvorila je sopstvenu istragu o bezbednosti ovih sistema, tražeći informacije od kompanija OpenAI, Meta, Google, xAI, Snap i Character.AI.

Ipak, najveći izazov ostaje kako natjerati tinejdžere da povežu svoje naloge sa roditeljskim. OpenAI već godinama naglašava da korisnici moraju biti stariji od 13 godina, ali pošto mladi često bolje poznaju tehnologiju od roditelja, lako pronalaze načine da zaobiđu ograničenja i pristupe željenim aplikacijama i sajtovima.