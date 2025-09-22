logo
Koliko je lako saviti najtanji iPhone ikad: Stigli su prvi rezultati testova izdržljivosti (FOTO/VIDEO)

Koliko je lako saviti najtanji iPhone ikad: Stigli su prvi rezultati testova izdržljivosti (FOTO/VIDEO)

Autor Ilija Baošić
0

Da li je debljina od 5,6 mm recept za sudbinu koju je doživio iPhone 6 Plus? Ne budite tako sigurni.

iPhone Air da li se savija test izdržljivosti Izvor: YouTube / JerryRigEverything

Od trenutka kada je Apple predstavio iPhone Air, internet su preplavili komentari da bi novi uređaj mogao da doživi neslavnu sudbinu iPhone 6 Plus modela. A da li su ti strahovi bili opravdani? Da li svedočimo drugom dijelu "bendgate" kontroverze? Odgovor je stigao.

Najtanji iPhone ikad konačno je dospio u ruke kupaca, i nije trebalo dugo da se pojave prvi testovi izdržljivosti. Rezultati su jasni - razloga za brigu nema. iPhone Air je izuzetno čvrst i otporan uprkos svojoj vitkoj konstrukciji.

Izvor: JerryRigEverything

Poznati YouTuber Zak Nelson sa kanala JerryRigEverything izložio je iPhone Air rigoroznim testovima izdržljivosti, uključujući i čuvenom "bend testu". Međutim, golim rukama mu nije bilo moguće nauditi. Uređaj se tokom savijanja blago iskrivio, ali se odmah vratio u prvobitni oblik.

Da bi dobio željeni rezultat, Nelson je morao da pomoću posebne sprege zada linijsku silu na iPhone Air - i to znatno višu nego što se očekivalo. Zaštitno staklo ekrana telefona nije puklo sve dok na instrumentu nije pisalo 98 kg, a još impresivnije - i nakon pucanja, iPhone Air je nastavio da funkcioniše.

Izvor: YouTube / JerryRigEverything

Ovi rezultati jasno pokazuju da je Apple naučio lekciju iz 2014. godine, kada se iPhone 6 Plus prelako savijao pod pritiskom. Ovog puta, i pored rekordno tanke konstrukcije od 5,6 mm, iPhone Air se pokazao kao pouzdan i robusan uređaj, spreman da izdrži svakodnevne izazove.

Drugim riječima, oni koji su strahovali da će im se novi iPhone saviti u džepu mogu da odahnu - Apple-ov najtanji telefon ikad možda donosi futuristički dizajn, ali kompromisa na polju izdržljivosti nema.

POGLEDAJTE CIJLI VIDEO:

iPhone Air test izdržljivosti
Izvor: JerryRigEverything

iphone Apple izdržljivost

