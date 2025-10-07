logo
Nalaze se na vrhu svake tastature, a mnogi ne znaju čemu služe: Evo šta zapravo rade F1 do F12 tasteri

Autori Dušan Volaš Autori Telegraf
0

Red tastera na vrhu tastature često ignorišemo, ali F1 do F12 dugmići mogu da vam uštede sate rada i olakšaju život za računarom.

Evo šta zapravo rade F1 do F12 tasteri Izvor: Shutterstock

Na samom vrhu svake tastature nalaze se F1 do F12 tasteri koje mnogi korisnici gotovo i ne dodiruju, a ipak su opstali decenijama. Ovi tasteri kriju istoriju dugu više od 50 godina i još uvek imaju niz praktičnih funkcija koje mogu znatno da olakšaju rad na računaru.

U vrijeme kada grafički interfejsi nisu postojali, šezdesetih i sedamdesetih godina, korisnici su komunicirali sa računarima isključivo preko komandnih linija. F tasteri su uvedeni kao brz način za slanje instrukcija određenom programu i time su smanjivali broj potrebnih pritisaka na tastaturi, što je bilo ključno za efikasan rad tadašnjih sistema.

IBM je 1981. lansirao čuveni Model M koji je standardizovao izgled tastature sa 12 funkcijskih tastera na vrhu, a taj raspored je postao univerzalni standard koji koristimo i danas.

Šta svaki F taster radi

  • F1 - u gotovo svim programima otvara Help meni. Na Windowsu kombinacija Win + F1 otvara Edge sa Bing pretragom za pomoć.
  • F2 - omogućava brzo preimenovanje fajla u Windows File Exploreru i uređivanje ćelija u Excelu ili Google Sheets. Često se koristi i pri pokretanju računara za ulazak u BIOS.
  • F3 - pokreće pretragu u mnogim aplikacijama, uključujući File Explorer, Chrome i Firefox. U Command Promptu ponavlja poslednju unetu komandu.
  • F4 - u File Exploreru postavlja kursor u adresnu liniju za brzo mijenjanje putanje. Alt + F4 zatvara aktivan prozor, a Ctrl + F4 zatvara aktivnu karticu u većini aplikacija.
  • F5 - osvježava stranicu u pregledaču ili File Exploreru, dok Ctrl + F5 radi hard refresh koji ignoriše keš i učitava nove podatke. U PowerPointu pokreće prezentaciju od prvog slajda.
  • F6 - u pregledačima prebacuje kursor u adresnu traku za brzu navigaciju ili pretragu.
  • F7 - u Wordu i drugim Office aplikacijama pokreće provjeru pravopisa, dok Shift + F7 otvara sinonime za označenu riječ. U pregledačima uključuje Caret browsing za kretanje tastaturom, a u Command Promptu prikazuje istoriju unijetih komandi.
  • F8 - nekada poznat kao taster za ulazak u Safe Mode tokom pokretanja Windowsa. U Excelu proširuje selektovani dio, a Alt + F8 u Office aplikacijama otvara prozor za makroe.
  • F9 - u Wordu osvežava dokument, u Outlooku ručno pokreće slanje i prijem mejlova, a u Excelu preračunava sve formule u tabeli.
  • F10 - aktivira meni traku u programima (File, Edit i slično). Shift + F10 zamjenjuje desni klik mišem, što je korisno kada miš ne radi.
  • F11 - omogućava prikaz preko cijelog ekrana u pregledačima i mnogim aplikacijama, praktično za fokusiran rad.
  • F12 - u pregledačima otvara Developer Tools, a u mnogim aplikacijama prikazuje prozor "Save As" za brzo čuvanje fajlova.
Izvor: Shutterstock

Na Mac računarima F tasteri su uglavnom namenjeni za kontrolu zvuka, osvetljenja i medija, a pritiskom na Fn ili Globe taster preuzimaju svoje standardne funkcije. Pojedini Mac modeli imaju i F13-F19 koje je moguće remapirati za prilagođene prečice.

Zašto su i dalje korisni

F tasteri su opstali jer popunjavaju praznine u prečicama gdje druge kombinacije nisu praktične ili postojeće. Ako vam njihove podrazumevane funkcije nisu potrebne, pomoću Microsoft PowerToys Keyboard Managera ili drugih alata možete ih lako remapirati i prilagoditi svom načinu rada.

Bez obzira na to što deluju kao relikt prošlih vremena, F1 do F12 i dalje nude niz prečica koje mogu značajno da ubrzaju svakodnevne zadatke i unaprijede produktivnost.

