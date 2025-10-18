logo
Koji striming servisi su najpopularniji u BiH: Na prvom mjestu nije Netflix

Autor Dragana Božić
0

Najnoviji rezultati otkrivaju koje striming platforme najviše vole građani BiH, ali i kako stojimo u odnosu na ostatak svijeta.

Najpopularniji striming servisi u BiH Izvor: Shutterstock

Sajt FlixPatrol objavio je najnovije podatke o popularnosti striming servisa, a rezultati pokazuju da BiH ima jasnog favorita. Neki će možda biti iznenađeni, ali na vrhu liste najpopularnijih servisa u BiH  nalazi se HBO Max.

Odmah iza nalazi se Disney+, dok treće mjesto zauzima Google. 

Top 5 najpopularnijih striming servisa u BiH trenutno izgleda ovako:

1. HBO Max 
2. Disney+ 
3. Google

4. Rakuten TV Top

5. SkyShowtime 

FlixPatrol navodi da su u izveštajima korišćeni tačni brojevi tamo gdje su dostupni, dok su u slučajevima bez javno objavljenih podataka napravljene procjene na osnovu globalnih pretplatničkih baza. Zanimljivo je da za BiH nisu dostupni podaci za Netflix koji je najgledaniji u susjednoj Srbiji.

Ako pogledamo širu sliku, globalno tržište striminga izgleda sasvim drugačije. Ubjedljivo prvo mjesto i dalje drži Netflix. Drugi je HBO Max,  treći Disney+, četvrti Amazon Prime Video, a peti Paramount +. 

Na koji striming servis ste vi pretplaćeni, recite nam u anketi ispod:

Anketa

Na koji striming servis ste pretplaćeni

  • Netflix

    50% (1)

  • Amazon Prime Video

    50% (1)

  • HBO Max

    0% (0)

  • SkyShowtime

    0% (0)

  • Disney+

    0% (0)

Na koji striming servis ste pretplaćeni

Rezultati

(Mondo)

Tagovi

striming BiH

