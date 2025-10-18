Koji striming servisi su najpopularniji u BiH: Na prvom mjestu nije Netflix

Najnoviji rezultati otkrivaju koje striming platforme najviše vole građani BiH, ali i kako stojimo u odnosu na ostatak svijeta.
Sajt FlixPatrol objavio je najnovije podatke o popularnosti striming servisa, a rezultati pokazuju da BiH ima jasnog favorita. Neki će možda biti iznenađeni, ali na vrhu liste najpopularnijih servisa u BiH nalazi se HBO Max.
Odmah iza nalazi se Disney+, dok treće mjesto zauzima Google.
Top 5 najpopularnijih striming servisa u BiH trenutno izgleda ovako:
1. HBO Max
2. Disney+
3. Google
4. Rakuten TV Top
5. SkyShowtime
FlixPatrol navodi da su u izveštajima korišćeni tačni brojevi tamo gdje su dostupni, dok su u slučajevima bez javno objavljenih podataka napravljene procjene na osnovu globalnih pretplatničkih baza. Zanimljivo je da za BiH nisu dostupni podaci za Netflix koji je najgledaniji u susjednoj Srbiji.
Ako pogledamo širu sliku, globalno tržište striminga izgleda sasvim drugačije. Ubjedljivo prvo mjesto i dalje drži Netflix. Drugi je HBO Max, treći Disney+, četvrti Amazon Prime Video, a peti Paramount +.
Na koji striming servis ste vi pretplaćeni, recite nam u anketi ispod:
Anketa
Na koji striming servis ste pretplaćeni
-
Netflix
50% (1)
-
Amazon Prime Video
50% (1)
-
HBO Max
0% (0)
-
SkyShowtime
0% (0)
-
Disney+
0% (0)
(Mondo)