Koji striming servisi su najpopularniji u BiH: Na prvom mjestu nije Netflix

Najnoviji rezultati otkrivaju koje striming platforme najviše vole građani BiH, ali i kako stojimo u odnosu na ostatak svijeta.

Izvor: Shutterstock

Sajt FlixPatrol objavio je najnovije podatke o popularnosti striming servisa, a rezultati pokazuju da BiH ima jasnog favorita. Neki će možda biti iznenađeni, ali na vrhu liste najpopularnijih servisa u BiH nalazi se HBO Max.

Odmah iza nalazi se Disney+, dok treće mjesto zauzima Google.

Top 5 najpopularnijih striming servisa u BiH trenutno izgleda ovako:

1. HBO Max

2. Disney+

3. Google

4. Rakuten TV Top

5. SkyShowtime

FlixPatrol navodi da su u izveštajima korišćeni tačni brojevi tamo gdje su dostupni, dok su u slučajevima bez javno objavljenih podataka napravljene procjene na osnovu globalnih pretplatničkih baza. Zanimljivo je da za BiH nisu dostupni podaci za Netflix koji je najgledaniji u susjednoj Srbiji.

Ako pogledamo širu sliku, globalno tržište striminga izgleda sasvim drugačije. Ubjedljivo prvo mjesto i dalje drži Netflix. Drugi je HBO Max, treći Disney+, četvrti Amazon Prime Video, a peti Paramount +.

Na koji striming servis ste vi pretplaćeni, recite nam u anketi ispod:

(Mondo)