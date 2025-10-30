Unapređenje javnih usluga u BiH: Modernizacija uz Dell Technologies

Savremeni pristup javnoj upravi mijenja način na koji građani komuniciraju sa institucijama i koriste javne usluge.

Izvor: Lanaco / Promo

U središtu pažnje više nije samo brzina obrade podataka, već stvaranje sistema koji građanima omogućava pouzdan pristup informacijama i servisima koje svakodnevno koriste.

Digitalna transformacija uz podršku Dell Technologies rješenja

Građani Bosne i Hercegovine svakodnevno se suočavaju s nizom izazova koji otežavaju pristup javnim uslugama, od dugih procedura koje traju sedmicama do sporog odziva institucija koji stvara dodatne frustracije. Međutim, problem nije samo na strani građana, jer javna uprava često funkcioniše u okviru skromnih budžeta i zastarjele infrastrukture koja ne prati savremene potrebe, dok količina podataka koje institucije moraju čuvati i obrađivati stalno raste.

Digitalna transformacija zato više nije pitanje izbora, već nužan korak ka efikasnijoj i sigurnijoj javnoj upravi koja može odgovoriti na savremene potrebe građana. Ona donosi konkretne prednosti i građanima i institucijama – smanjuje administrativno opterećenje, ubrzava procese koji su godinama bili neefikasni, te podiže nivo povjerenja u javni sektor. Dell Technologies već godinama sarađuje s vladama i gradovima širom svijeta na unapređenju javnih servisa i modernizaciji infrastrukture, donoseći rješenja koja su prilagođena specifičnim potrebama javnog sektora. Ta iskustva pokazuju da su promjene moguće uz jasnu strategiju i pouzdanu tehnologiju, kao i da se isti pristup može uspješno primijeniti i u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Lanaco / Promo

Modernizacija infrastrukture kao temelj efikasne javne uprave

Stabilna i međusobno povezana infrastruktura predstavlja osnovni preduslov svake moderne uprave koja želi efikasno služiti svojim građanima. U institucijama koje su modernizovale svoje sisteme uz Dell rješenja troškovi održavanja su drastično smanjeni, što je omogućilo preusmjeravanje sredstava ka drugim prioritetima, a istovremeno su dostupnost informacija i brzina obrade podataka značajno povećani. Povezivanjem različitih registara i baza podataka omogućava se automatizacija procesa koji su ranije zahtijevali manuelni rad, pa tako javna uprava postaje efikasnija i bliža potrebama građana.

Primjeri iz prakse pokazuju konkretne rezultate – grad Monro, od približno 30.000 stanovnika, uspio je konsolidovati svoje servere za 60% koristeći Dell PowerEdge MX servere, što je dovelo do značajnog smanjenja troškova energije i hlađenja.

U Bosni i Hercegovini, takav pristup bi omogućio da katastar, poreske uprave i opštinski odjeli počnu da koriste zajedničke baze podataka i komuniciraju bez barijera koje danas usporavaju svaki proces. Korištenjem Dell VxRail hyperconverged rješenja, koje omogućava brzu i pouzdanu obradu podataka, izdavanje dozvola koje danas traje nedeljama ili čak mjesecima bi se dramatično ubrzalo, a administrativne greške bi bile svedene na minimum. Međutim, benefiti ne bi bili samo na strani građana – službenici bi dobili moderne alate koji im olakšavaju svakodnevni rad i smanjuju pritisak rutinskih administrativnih zadataka.

Efikasnije korištenje resursa i održivo ulaganje

Uz Dell rješenja koja su prilagođena potrebama javnog sektora, mnoge lokalne zajednice i institucije širom svijeta značajno su smanjile troškove energije i potrebnog fizičkog prostora za IT opremu, a istovremeno su unaprijedile produktivnost zaposlenih. Ovi rezultati jasno pokazuju da modernizacija ne mora biti skupa investicija koja opterećuje budžete, već pametno planirana transformacija koja se isplati kroz smanjenje operativnih troškova. Za institucije u BiH koje često raspolažu ograničenim budžetima, digitalizacija se može sprovoditi postepeno, kroz fleksibilne modele finansiranja koji prate rast i specifične potrebe svake organizacije.

Izvor: Lanaco / Promo

Imamo primjer okruga Vilijamson od oko 100.000 stanovnika, koji je uspio migrirati preko 350 virtualnih servera u samo nekoliko dana koristeći Dell PowerStore rješenje, pri čemu je skladišni prostor u data centru smanjen za impresivnih 94%. Pokazalo se da transformacija nije samo pitanje finansija, ona stvara prostor za bolju raspodjelu resursa i omogućava modernu organizaciju rada u kojoj se tehnologija koristi kao pokretač održivog razvoja.



Sigurnost podataka predstavlja imperativ digitalnog doba

Zaštita informacija građana i institucija predstavlja jedan od najvažnijih izazova svake digitalne uprave, posebno u vremenu kada se sajber prijetnje stalno razvijaju. Dell rješenja, poput naprednih Dell PowerProtect sistema za backup i zaštitu podataka i Secureworks servisa za detekciju i odgovor na prijetnje obezbjeđuju višeslojnu zaštitu kroz modernu enkripciju, automatizovani oporavak i stalni nadzor koji identifikuje prijetnje prije nego što izazovu štetu. Takva integrisana sigurnost obezbjeđuje kontinuitet rada institucija i otpornost na različite vrste sajber prijetnji, dok se povjerenje građana u digitalne procese dodatno učvršćuje.

U BiH bi ovakav sveobuhvatan pristup bezbjednosti omogućio stabilan rad e-servisa i pouzdanu razmjenu osjetljivih informacija između različitih nivoa vlasti. VMware NSX Data Center rješenje omogućava proaktivno i besprijekorno upravljanje sigurnošću u multi-cloud okruženjima, što je ključno za institucije koje koriste različite platforme. Međutim, najvažnije je da, kada institucije mogu sa sigurnošću garantovati zaštitu podataka kroz Dell APEX as-a-Service rješenja koja ne stvaraju dodatno opterećenje za IT osoblje, građani se znatno lakše odlučuju da koriste digitalne usluge, a time digitalna transformacija dobija svoj pravi smisao.

Pametno upravljanje podacima omogućava kvalitetnije odluke

Upravljanje velikim količinama podataka danas je jedan od ključnih faktora uspješnog upravljanja javnim sistemima koji moraju biti agilni i odgovoriti na rastuće potrebe građana. Dell tehnologije omogućavaju kontinuirano prikupljanje podataka iz različitih izvora i njihovu analizu u realnom vremenu, što institucijama drastično olakšava strateško planiranje i donošenje kvalitetnih odluka. Odluke zasnovane na pouzdanim podacima znače bolje iskorištene javne resurse, brže reakcije na probleme i transparentniji rad javne administracije.

U BiH, Dell Streaming Data Platform koji omogućava prikupljanje, skladištenje i analizu podataka u realnom vremenu bi mogao podržati planiranje infrastrukturnih projekata i kontinuirani nadzor komunalnih sistema. Dell Edge Gateway rješenja omogućavaju prikupljanje i obradu podataka sa senzora, kamera i drugih uređaja za poboljšanje usluga i donošenje boljih odluka, što je idealno za praćenje kvaliteta zraka u urbanim sredinama ili detaljnu analizu troškova. Ipak, najvažnije je da se odluke konačno donose na osnovu stvarnih informacija koje Dell DataIQ omogućava kroz klasifikaciju i jednostavno premještanje podataka između lokalnih sistema i cloud resursa, jer samo tada institucije postaju istinski agilnije, a rezultati rada vidljivi građanima.

Vještačka inteligencija u službi javnog sektora

Primjena vještačke inteligencije u svakodnevnim operacijama predstavlja naredni logičan korak u razvoju javne uprave koja želi biti proaktivna umjesto reaktivna. Dell rješenja kao što su AI Factory platforma i napredni AIOps sistemi omogućavaju institucijama da iskoriste prednosti automatizacije bez složenih i skupih integracija. AI sistemi mogu prepoznavati obrasce u zahtjevima građana koji ljudima nisu odmah vidljivi, optimizovati interne procese i čak preduzimati preventivne korake prije nego što se pojave ozbiljni problemi. Dobar primjer je grad Amarilo (oko 70.000 stanovnika) koji je uspio smanjiti vrijeme odgovora hitnih službi za 60% i uštedjeti 800.000 dolara godišnje samo na troškovima opreme za policijska vozila implementacijom VMware Horizon VDI rješenja podržanog Dell VxRail platformom.

Umjetna inteligencija ne zamjenjuje službenike niti im oduzima posao, već im pomaža da brže i preciznije reaguju na složene situacije koje zahtijevaju ljudsku pažnju. Građani bi u takvom sistemu mogli dobijati trenutne odgovore na standardna pitanja putem digitalnih asistenata koji rade bez prestanka, dok bi institucije istovremeno imale dragocjen uvid u ključne podatke koji olakšavaju donošenje strateških odluka. Međutim, ovo nije samo tehnička evolucija – na taj način javna uprava zaista prelazi na proaktivan model koji predviđa potrebe građana i unapređuje kvalitet usluge prije nego što problemi postanu vidljivi.

Izvor: Lanaco / Promo

Digitalna transformacija kao ulaganje u budućnost

Digitalna transformacija ne znači samo zamjenu stare tehnologije novom, već predstavlja fundamentalnu promjenu načina na koji se razmišlja o javnoj upravi i njenoj ulozi u društvu. To je složen proces koji povećava operativnu efikasnost institucija kroz automatizaciju, jača povjerenje građana kroz transparentnost i doprinosi dugoročnoj održivosti. Bosna i Hercegovina, uprkos svim izazovima s kojima se suočava, ima značajan potencijal da postane pozitivan primjer digitalne uprave u regionu.

Dell Technologies nudi značajno više od samih tehnoloških rješenja – donosi cjelovitu viziju modernog javnog sektora u kojem su podaci maksimalno zaštićeni, procesi transformisani u jednostavne korake, a usluge dostupne na vrijeme bez nepotrebnih prepreka. Kroz pažljivu modernizaciju postojeće infrastrukture, primjenu naprednih rješenja i postepeno uvođenje vještačke inteligencije, institucije u BiH mogu stvoriti upravu koja je istinski servis građana. To zahtijeva odlučnost da se prvi koraci preduzmu odmah i spremnost da se tehnologija pretvori u stratešku prednost.

Transformacija javnih usluga je proces koji se gradi korak po korak, kroz partnerstva, znanje i tehnologiju koja donosi rezultate. Uz Dell kao partnera, Bosna i Hercegovina može nastaviti razvijati digitalnu budućnost u kojoj su građani u centru svakog rješenja.



Otkrijte konkretne primjere uspješne primjene Dell Technologies rješenja.