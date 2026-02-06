ChatGPT i Gemini ne znaju da stanu? Ovo je trik koji zaista skraćuje odgovore

ChatGPT i Gemini često daju predugačke odgovore, ali uz jasna pravila i ograničenja mogu postati kratki i precizni.

ChatGPT i Gemini važe za izuzetno moćne AI alate, ali mnoge korisnike nervira ista stvar. Umjesto direktnog odgovora, često dobijaju duga objašnjenja, uvode i napomene koje niko nije tražio. Taj problem nije slučajan, već je posljedica načina na koji su modeli trenirani da budu iscrpni, a ne sažeti.

Kod ChatGPT-ja se to najčešće vidi kroz pokušaj da unapred pogodi sljedeće pitanje korisnika. Zbog toga i na jednostavne zahtjeve isporučuje slojevite odgovore, pune konteksta i dodatnih objašnjenja. Čak i komande poput "odgovori kratko" često ne pomažu, jer uvodi i učtive formulacije ostaju.

Najefikasnije rješenje je uvođenje jasnih i strogih ograničenja. Umjesto opštih zahtjeva, potrebno je precizno definisati format odgovora. Na primjer, ograničiti odgovor na jedan pasus, zabraniti dodatni kontekst i naglasiti da ne želite objašnjenja van same suštine. ChatGPT daleko bolje poštuje konkretna pravila nego neodređene zahtjeve za sažetošću.

Dodatna prednost kod ChatGPT-ja je mogućnost podešavanja trajnog ponašanja kroz prilagođena uputstva. Kada mu se unaprijed zada pravilo da daje kratke i direktne odgovore, opširnost se u svakodnevnoj upotrebi znatno smanjuje. Kod složenijih tema i dalje ume da "razveže jezik", ali osnovna komunikacija postaje mnogo čistija.

S druge strane, Gemini ima drugačiji problem. Njegova opširnost dolazi iz navike da svako pitanje smjesti u širi analitički okvir. To je direktna posljedica porijekla iz pretrage i istraživanja, pa čak i jednostavna pitanja često počinju širokim kontekstom.

Kod Gemini-ja najbolje funkcioniše taktika da se ograničenja postave odmah na početku upita. Precizno navođenje broja rečenica i izričita zabrana dodatnog objašnjavanja jasno daju do znanja da vas zanima samo poenta. U takvom okviru Gemini znatno pouzdanije isporučuje kratke i konkretne odgovore.

