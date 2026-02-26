logo
Tužba koja drma gejming industriju: Da li je Valve navlačio maloljetnike na kocku?

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Državna tužiteljka Letiša Džejms tvrdi da Valve kroz “loot box” sistem podstiče kockanje i zavisnost maloletnika, uz ogromnu zaradu.

Tužba Valve kocka Izvor: Mr.Mikla / Shutterstock.com

Državna tužiteljka Njujorka podnijela je tužbu protiv kompanije Valve, optužujući tvorce igara Counter-Strike 2 i Dota 2 za promovisanje ilegalnog kockanja. U tužbi se navodi da njihove "loot box" kutije krše zakone o igrama na sreću i podstiču zavisnost kod maloljetnika.

Tužiteljka Latiša Džejms tvrdi da Valve zarađuje milijarde dolara prodajom ključeva za otvaranje kutija sa potpuno neizvjesnim ishodom. Prema njenim riječima, sistem je dizajniran tako da podstiče igrače da troše novac u nadi da će dobiti rijetke i vrijedne predmete.

Proces otvaranja kutija vizuelno podsjeća na slot mašine. Točak se okreće i zaustavlja na nagradi, dok animacije dodatno pojačavaju uzbuđenje. Većina osvojenih predmeta vrijedi tek nekoliko centi, dok su oni najvrijedniji izuzetno rijetki i praktično nedostižni prosječnim igračima.

Valve je, prema navodima tužbe, izgradio poslovni model koji omogućava dalju prodaju tih virtuelnih predmeta za stvaran novac na digitalnim tržištima. Time se, kako se ističe, zatvara krug koji veoma podsjeća na klasične mehanizme kockanja.

Posebna pažnja u tužbi posvećena je maloljetnicima. Navodi se da ovakve prakse uvode djecu u svijet kocke u najranijem uzrastu. Djeca koja se sa kockanjem susretnu do 12. godine imaju četiri puta veće šanse da kasnije razviju zavisnost od igara na sreću.

Država Njujork sada traži odštetu za sve oštećene igrače, kao i kaznu u visini trostrukog iznosa ilegalne zarade koju je kompanija navodno ostvarila. Ishod ovog slučaja mogao bi da ima dalekosežne posljedice po čitavu gejming industriju i način na koji se monetizuju popularne onlajn igre.

(Telegraf)

Tagovi

video igre

