Izgubili ste kofer na aerodromu? Nova Google funkcija omogućava da aviokompaniji pošaljete tačnu lokaciju prtljaga

Putnici sada mogu direktno da podijele lokaciju svog izgubljenog kofera sa aviokompanijom i tako ubrzaju njegovo pronalaženje.

Aviokompanije su tokom 2024. godine pogrešno obradile oko 33,4 miliona komada prtljaga, uključujući kofere koji su kasnili, bili oštećeni ili potpuno izgubljeni.

Google je predstavio novu funkciju za korisnike Androida u okviru aplikacije Find Hub, koja putnicima omogućava da direktno podijele lokaciju svog prtljaga sa aviokompanijom.

Iako podaci pokazuju da se sistem rukovanja prtljagom posljednjih godina poboljšava, problemi sa koferima i dalje su među najvećim frustracijama putnika.

Prema globalnom istraživanju kompanije Flight Centre, čak 47 odsto putnika širom svijeta navodi izgubljen ili problematičan prtljag kao jedan od glavnih razloga za brigu prilikom letenja.

To je odmah iza kašnjenja i otkazivanja letova, koje kao najveći izvor stresa navodi 55 odsto putnika.

Posljednjih godina aviokompanije i aerodromi sve više ulažu u unapređenje sistema za prtljag.

Stručnjaci navode da automatizacija i analiza podataka igraju ključnu ulogu, od samostalnog predavanja kofera na aerodromu do praćenja prtljaga u realnom vremenu.

Sada bi i sami putnici mogli da pomognu u pronalaženju izgubljenog prtljaga zahvaljujući novoj funkciji kompanije Google.

"Aviokompanije danas rade u okruženju u kojem putnici očekuju da u svakom trenutku mogu da vide gdje se nalazi njihov prtljag", kaže Nikol Hog, direktorka za prtljag u kompaniji za vazduhoplovne tehnologije SITA.

Putnici mogu da podijele lokaciju kofera sa aviokompanijom

Jedna od nedavnih inovacija bila je i integracija Apple funkcije Share Item Location sa SITA sistemom za praćenje izgubljenog ili zakašnjelog prtljaga. Ona omogućava putnicima da lokaciju svog AirTag uređaja podijele direktno sa aviokompanijom.

Među prvima su ovu opciju uvele Britiš Ervejz, Lufthansa, Kvantas, Ketej Pacifik i Virdžin Atlantik.

Sada je Google predstavio sličnu mogućnost za korisnike Androida.

Nova funkcija u aplikaciji Find Hub omogućava putnicima da podijele lokaciju uređaja za praćenje prtljaga kompatibilnog sa tom mrežom.

Putnici mogu u aplikaciji da generišu bezbjedan link sa lokacijom izgubljenog prtljaga i da ga zatim kopiraju i pošalju aviokompaniji preko njene aplikacije ili sajta. Tako aviokompanija može da prati gdje se kofer nalazi i kako se njegova lokacija mijenja.

Dijeljenje lokacije može se u svakom trenutku prekinuti u aplikaciji, a funkcija se automatski isključuje kada telefon prepozna da je prtljag ponovo kod vlasnika.

Sistem za pronalaženje prtljaga koristiće nove tehnologije

Više od 10 velikih svjetskih aviokompanija već prihvata podatke iz Find Hub sistema kao dio procesa pronalaženja izgubljenog prtljaga. Među njima su ADžet, Er Indija, Čajna Erlajns, Lufthanza grupa (Lufthansa, Austrian Erlajns, Brasels Erlajns i Svis), Saudia Erlajns, Skandinavian Erlajns i Turkiš Erlajns.

Google navodi da bi i druge kompanije, poput Kvantasa, uskoro mogle da uvedu ovu opciju.

Tehnologija je već integrisana u vodeće svjetske sisteme za praćenje prtljaga, WorldTracer i NetTracer, koje koriste stotine aviokompanija i hiljade aerodroma širom svijeta.

Pored toga, Google sarađuje i sa proizvođačem kofera Samsonite, kako bi Find Hub tehnologija u budućnosti bila ugrađena direktno u nove modele prtljaga.

(EUpravo zato/euronews.com)