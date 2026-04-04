Uzbuna zbog kvantnih računara: Zaštita koju svi koristimo može pasti za samo par minuta

Nova istraživanja pokazuju da kvantni računari mogu razbiti savremenu enkripciju mnogo brže nego što se mislilo.

Godinama su nas stručnjaci uvjeravali da su kvantni računari tek daleka prijetnja, ali nova istraživanja pokazuju da bi digitalni "zidovi" koji čuvaju naš novac i privatnost mogli da padnu mnogo brže nego što smo mislili.

Naučnici sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Caltech) i Univerziteta Kalifornija otkrili su da kvantne mašine ne moraju biti onoliko moćne koliko se vjerovalo da bi "provalile" najsavremeniju enkripciju.

Zaštita pada za samo 10 dana

Ono što najviše zabrinjava jeste ranjivost ECC enkripcije (kriptografija eliptičkih krivi), koju koriste gotovo sve blokčejn tehnologije, uključujući Bitcoin i Ethereum. Prema novoj studiji, kvantnom računaru sa 26.000 fizičkih kubita bilo bi potrebno svega 10 dana da potpuno razbije ECC-256 zaštitu.

Poređenja radi, prethodne procjene su tvrdile da su za ovakav poduhvat potrebni milioni kubita.

"Kvantni računari bi mogli da razbiju RSA enkripciju koristeći samo 10.000 atomskih kubita, što je dramatično manje od miliona koje su naučnici ranije predviđali", navodi se u istraživanju.

Google Research je otišao korak dalje, sugerišući da bi najjača zaštita mogla da padne bukvalno za nekoliko minuta onog trenutka kada kvantni hardver dostigne određeni nivo skaliranja. Iako današnji najjači procesori imaju samo 48 logičkih kubita, tehnološki skok koji nas očekuje mogao bi da se desi preko noći.

Google ne čeka rok

Dok je američka vlada postavila 2033. godinu kao rok za potpunu spremnost na kvantnu eru, Google-ovi stručnjaci upozoravaju da nemamo toliko vremena. Oni tvrde da trenutna enkripcija mora biti zamenjena post-kvantnom kriptografijom najkasnije do 2029. godine kako bi se osigurala potpuna digitalna bezbjednost.

Kao odgovor na ovu pretnju, najavljeno je da će Android 17 biti prvi operativni sistem "otporan na kvante".

Google planira da u ovaj sistem doda podršku za ML-DSA, novi algoritam digitalnog potpisa koji bi trebalo da bude neprobojan čak i za najmoćnije kvantne mašine budućnosti. Pitanje je samo da li će ostatak svijeta uspjeti da isprati ovaj tempo prije nego što prvi hakerski kvantni napad postane stvarnost.