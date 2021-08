Treći uzastopni poraz Leotara, ali Krunić ne brine: Na pravom smo putu

Dobro su se Trebinjci držali na gostovanju u Širokom Brijegu, ali su u posljednjih 10 minuta meča primili dva gola i ostali bez bodova.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Gostujućom pobjedom nad Radnikom, a zatim i bodom u Banjaluci protiv aktuelnog šampiona Borca, fudbaleri Leotara na sjajan način otvorili su povratničku sezonu u m:tel Premijer ligi BiH.

Ipak, nakon četiri boda iz uvodna dva susreta uslijedila su tri vezana poraza. Posljednji od njih tim Branislava Krunića pretprio je večeras na "Pecari", gdje je Široki Brijeg slavio 2:0 golovima u završnih 10 minuta utakmice.

"Mislim da nismo zaslužili da izgubimo na ovakav način. Vidi se da ekipa raste iz utakmice u utakmicu. Imati aktivan rezultat protiv Širokog Brijega do 86. minuta - to nam daje vjeru u to da idemo dobrim putem i da se možemo nadati krajnjem cilju, opstanku u Premijer ligi BiH", poručio je Krunić.

Odlazak Tonija Karačića očigledno je donio pozitivan šok u tabor Širokobriježana, koji su poslije četiri vezana remija konačno stigli do trijumfa.

"Dominirali smo tokom cijele utakmice, malo je nedostajala koncentracija u završnici i vidi se da su igrači još pod pritiskom zbog nekoliko loših uvodnih rezultata. Bili smo preplašeni u zavšrnici, bio nam je potreban jedan gol da nas vrati u život i kasnije je sve izgledalo mnogo bolje. Leotar se organizovano branio, maksimalno su nam smanjili prostor za igru, bio je spor protok lopte i u pojedinim trenucima nismo uspjeli da napravimo višak igrača. Na kraju smo iz prekida i kontre postigli golove - niko srećniji od nas", rekao je novi trener tima s "Pecare" Jure Ivanković.

U narednom kolu priliku da prekine mini-seriju poraza Leotar će imati na "Policama" protiv Posušja, dok će Široki Brijeg ponovo biti domaćin, ovaj put Veležu.