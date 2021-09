Borac brzo reagovao i doveo štopera: Stiglo je banjalučko dijete, koje je prošlo školu crno-bijelih!

Potpredsjednik banjalučkog kluba Bogoljub Zeljković potvrdio dolazak pojačanja u odbrani, a prokomentarisao i spekulacije o zainteresovanosti Borca za Matijasa Fanima.

Izvor: Facebook/FK Borac

Strahinja Bošnjak novi je fudbaler banjalučkog Borca.

Bošnjak je rođen u Banjaluci, 18. februara 1999. godine, djetinjstvo je proveo u Kraljevu, a fudbalsko obrazovanje stekao je u omladinskim selekcijama Partizana. Visok je 182 cm i igra na poziciji štopera.

Bio je kapiten omladinskih selekcija reprezentacije Srbije, a svojim igrama u mlađim kategorijama na sebe je skrenuo pažnju brojnih klubova.

Sa Partizanom potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor, ali ga je potom sportski put odveo u Teleoptik, Zemun, Kolubaru i Voždovac.

Prošle sezone bio je nadomak prelaska u španski Hetafe, a sada se vraća u svoj rodni grad na novi početak svoje fudbalske priče.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Potpredsjednik banjalučkog kluba Bogoljub Zeljković potvrdio je našem portalu da je dolazak Bošnjaka reakcija na sporazumni raskid ugovora sa Sinišom Dujakovićem, Đorđem Ćosićem i Dejanom Uzelcem.

"Nakon raskida ugovora sa trojicom defanzivaca smo reagovali. Već duže vrijeme smo pratili Bošnjaka i odlučili smo da ga dovedemo. Ima naše papire i nadamo se da će opravdati povjerenje. Mlad je fudbaler koji je prošao sve omladinske škole u Partizanu i bio član mlađih selekcija srpske reprezentacije. Ugovor je potpisan na dvije i po godina. Pratimo još neke igrače, zasad vjerujemo da je to to do zimskog prelaznog roka ukoliko se ne ukaže neka dobra prilika za pojačanja", rekao je Zeljković.

Pojedini mediji su objavili i da je Borac zainteresovan za transfer Matijasa Fanima, napadača Sarajeva, koji je trenutno u Engleskoj gdje se zarazio korona virusom.

"Iskreno, prvi put čujem za to. S engleskim fudbalerom nije ostvaren nikakav kontakt. Koliko sam upućen, on ima važeći ugovor sa Sarajevom", dodao je Zeljković.