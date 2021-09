Ronaldo je zabranio jedno jelo u Mančesteru! Poznat je cijeli Kristijanov jelovnik, nisu svi oduševljeni izborom

Kristijano Ronaldo ima neke posebne zahtjeve za ishranu.

Vratio se Kristijano Ronaldo u Mančester junajted i odmah je uveo neka nova pravila.

Te promjene se najviše tiču ishrane, pa je tako spremio i neke posebne jelovnike. Međutim, nisu svi njegovi saigrači oduševljeni njegovim zahtjevima i promjenama.

Jedno od jela koje je izbacio jeste puding, a uveo je hobotnicu što se ne dopada mnogima. O tome je pričao i jedan izvor blizak klubu.

"Ronaldo je na meni dodao neke od omiljenih portugalskih jela, a najpopularnije kod saigrača je tvrdo kuvano jaje. Takođe, on voli hobotnicu što se ne dopada ostalima. Ne žele ni da probaju. Uz to je tražio da se izbaci puding iz ishrane, a to je bio dezert koji su jeli poslije ručka", navodi spomenuti izvor u razgovoru za britanski tabloid "San".

Otkriven je i jelovnik koji je donio i šta se sve sprema u kuhinji za njega.

"Ronaldo voli proteine poput sjeckane šunke, jaja, avokada. Šefovi kuhinje pokušavaju da urade sve da mu pomognu tako što spremaju i neka jela iz domovine koje voli, on pokušava da privoli i saigrače da probaju. Oni koji žele grilovanu piletinu sa čilijem neka se ne nadaju tome, biće razočarani", zaključuje taj izvor.

Inače, Ronaldo je za vikend imao i zanimljivu raspravu sa golmanom Aston Vile Emilijanom Martinezom prije penala koji je Bruno Fernandeš promašio.