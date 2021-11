"Važno je da sami odlučujemo o sebi!" Rade Krunić "puca" od optimizma pred mečeve odluke protiv Finske i Ukrajine!

Prvotimac Milana uvjeren je u pozitivan rezultat u novembarskom ciklusu kvalifikacija i plasman u baraž za Mundijal 2022.

Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine još su dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo "Katar 2022" u kojima može da osigura plasman u baraž.

Rivali su Finska i Ukrajina, a dobra stvar je što će izabranici selektora Ivajla Peteva oba duela igrati pred domaćom publikom - u Zenici.

Za siguran plasman u baraž bh. timu su dovoljna četiri boda iz posljednja dva susreta grupe D, a ono što Peteva raduje pred utakmice sa Fincima i Ukrajincima jeste povratak Radeta Krunića, prvotimca Milana, koji je posljednju reprezentativnu akciju u oktobru propustio zbog povrede.

"Dobro se osjećam i moram priznati da su mi nedostajali momci tako da sam jedva čekao da dođem na okupljanje", ističe Krunić sajt Fudbalskog saveza BiH i dodaje:

"Naravno, svjesni smo šta nas čeka protiv Finske i Ukrajine. Nema lakih utakmica, međutim imamo naš cilj i vjerujem da ćemo ga ostvariti. Poznajemo i jednog i drugog protivnika, ali važno je da sami odlučujemo i da je sve u našim rukama. Trenutno smo fokusirani samo na Finsku, spremamo se ozbiljno, motivisani smo i uz stopostotni angažman svakog od nas možemo ih pobijediti. Tek nakon ove utakmice razmišljaćemo o Ukrajini."

Krunić je siguran da će prisustvo publike na tribinama Bilinog polja biti dodatni vjetar u leđa njemu i saigračima.

"Svi volimo da igramo pred punim tribinama, tako da me raduje povratak publike, i to što će stadion 'Bilino polje' biti pun. Zaista nam je nedostajala ta euforija i ambijent koji ti daje 'krila' kada nam ponestaje snage. Moramo se dobro skoncentrisati da ne podlegnemo pritisku, mada lično smatram da to prije može da nas još više motiviše", zaključio je Krunić.

Bh. fudbaleri susret protiv Finske igraće 13. novembra, a protiv Ukrajine 16. novembra.

Lider grupe "D" je Francuska s 12 bodova, Ukrajina ima devet (utakmica više), Finska osam, Bosna i Hercegovina sedam, a Kazahstan tri boda (+1).

