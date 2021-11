I zadovoljni i nezadovoljni! Jure Ivanković i Feđa Dudić pomiješanih emocija nakon remija u Mostaru

Treneri Veleža i Širokog Brijega, Feđa Dudić i Jure Ivanković, složni su u ocjeni da je podjela plijena na premijeri 17. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine realna, iako se osjetilo da obojica žale za ispuštenim bodovima.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Susret na stadionu "Rođeni" u Vrapčićima obilježio je "suvi list" Ivana Ikića, dobre izmjene trenera Mostaraca (Nemanja Anđušić i Omar Pršeš), koje su i donijele izjednačenje u 87. minutu, ali i pomalo neobične situacije u vezi sa pocijepanom mrežom i otvaranjem vodenih prskalica zbog čega je meč na kratko bio prekinut.

Šef struke ekipe sa "Pecare" Jure Ivanković priznao je da je remi bio najpravedniji ishod, ali da žali što je njegov tim u finišu poklekao baš nakon prekida.

"Velež je od početka demonstrirao terensku inicijativu i posjed lopte. Mi smo se orjentisali na kontranade i defanzivni blok u centralnoj zoni i to je dosta dobro izgledalo. Imali smo neke prilike u prvom dijelu, gdje smo mogli dati neki bolji završni pas i biti opasniji. Idealno nam se otvorilo drugo poluvrijeme, iz njihove greške smo postigli fenomenalan gol i u tom periodu se stekao utisak da smo bili opasniji i bliži drugom pogotku. Velež se sa ove tri izmjene stabilizovao i uspostavio inicijativu. Dobro su nas pritiskali, bilo je situacija, gdje smo morali bolje. Na kraju jedan prekid, žao mi je što smo primili gol nakon prekida. Zato ostaje žal, ali mislim da je Velež zaslužio bod", rekao je Ivanković za "Arenu sport".

Izvor: FENA/Hazim Aljović

Njegov kolega sa mostarske klupe Feđa Dudić za nijansu je zadovoljniji s obzirom da su njegovi igrači jurili rezultat, ali mu nije jasno zašto "rođeni" počnu da igraju tek kad protivniku poklone gol "fore".

"Kad gubiš do pred kraj utakmice i izjednačiš, sigurno da moraš biti zadovoljan. Htjeli smo da pobijedimo u finišu, prebacili smo i Denisa Zvonića u napad. Imali smo volju, želju, ali izgleda da moramo primiti gol da krenemo igrati. Široki Brijeg je bio mnogo opasniji u prvom poluvremenu. Nedostajao im je samo neki završni pas. Poklonili smo im gol u drugom poluvremenu, to radimo cijelu polusezonu. Protivnik to naravno prihvati objeručke. Sve u svemu, mislim da je rezultat ipak realan, nakon primljenog gola bili smo bolji na terenu. Čestitam igračima na posljednjih 25-30 minuta, sigurno da ovako treba igrati cijelu utakmicu, a ne da čekamo da primimo gol pa onda krenemo da igramo", izjavio je Dudić.

(mondo.ba)