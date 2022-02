"Crveno-plavi" sa Tuzla sitijem igrali sedam puta - ali nijednom u Kupu BiH!

Interesantno, biće ovo prvi sudar Borca i Tuzla sitija u kup-takmičenju.

U borbi za polufinale Kupa BiH fudbaleri Borca će odmjeriti snage sa Tuzla sitijem.

Biće ovo duel drugoplasirane i trećeplasirane ekipe u m:tel Premijer ligi BiH. Prvi meč igra se drugog marta na tuzlanskom "Tušnju", dok je revanš u kojem će domaćin biti Borac zakazan za 16. mart.

Dva tima do sada su se sastala sedam puta, ali nijednom u Kupu BiH, već su to svaki put to bili okršaji za premijerligaške bodove.

Borac ima tri pobjede, dok su po dva meča završena podjelom bodova ili trijumfom Tuzlaka.

Crveno-plavi su posljednju od navedene tri pobjede upisao u pretprošlom kolu prošle sezone (2:0) u Banjaluci, kada mu je bio potreban trijumf za ovjeru šampionske titule kolo prije kraja takmičenja, dok su posljednja dva meča završena identičnim rezultatom – 1:1.

Gol-razlika u ovih sedam duela je na strani Borca (9:6), a zanimljivo je da je čak pet od tih devet golova za aktuelnog šampiona BiH postigao Stojan Vranješ.

