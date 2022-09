Reakcija navijača, Delije dolaze na trening Zvezde: Podrška pred Novi Pazar i poruka - "Da ispravimo nepravdu"

Najvatrenije pristalice Crvene zvezde okupiće se dan pred utakmicu sa Novim Pazarom na pomoćnom terenu "Marakane".

Izvor: Mondo/U. Arsić

Crvena zvezda je bez pobjede u posljednje tri utakmice, a najvatrenije pristalice kluba Delije oglasile su se saopštenjem u kome pozivaju sve navijače da podrže ekipu pred gostovanje u Novom Pazaru (nedjelja, 17.00). S obzirom da neće biti gledalaca zbog ranije kazne koju ima trenutno prvoplasirani tim Superlige, navijači Crvene zvezde će se okupiti dan ranije na pomoćnom terenu iza "Marakane" gdje će dati podršku svojim miljenicima.

Delije će se okupiti u subotu od 14.15, a podsjećaju da je ovo najbitnija sezona domaćeg fudbala i da je neophodno prepoznati osjetljiv trenutak u kome se crveno-bijeli nalaze

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Želimo da našim igračima pružimo preko potrebnu podršku pred teško gostovanje Novom Pazaru gdje nam je uskraćeno da bodrimo svoj klub. Još u prvom kolu smo istakli da je ovo najbitnija sezona, a sada je jako bitan trenutak. Sjever je mnogo puta do sada pokazao da umije da prepozna trenutak kada i kako treba reagovati. Sjetimo se samo da je protekle sezone ključni trenutak bio doček igrača na aerudromu i podrška stotinak Delija poslije ispadanja od Šerifa. Tad se lomilo i završilo se duplom krunom".

Takođe, želimo i da ispravimo nepravdu koja se dogodila na utakmici sa Monakom gdje je našim junacima zviždano - poslije odlične igre i nesrećnog poraza! Zviždano je ljudima koji su učinili da Zvezda u proteklih pola decenije bude to što jeste, ljudima koji su nas nebrojeno puta do sada obradovali. Iz utakmice u utakmicu pozivamo na pun stadion, ali isto tako ne želimo da dopustimo da na tribinama Marakane prevladaju histerija, razmaženost, mentalitet iz kladionica i sa Tvitera. Zviždanje najboljim igračima, stidljivi povici teranja uprave, za čijeg mandata Zvezda šest godina osvaja titule i igra grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope. Gdje je kraj bahatosti i neuračunljivosti ljudi koji dolaze na veće utakmice? Takvim stavrima jedno može da se stane na put reakcijom i to velikog broja pravih Zvezdaša", navodi se u saopštenju Delija.