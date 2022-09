Drogirao se i opijao, pa prebio roditelje! Bivši saigrač Stankovića i Vidića se javio u suzama: Ne tražm sažaljenje!

Nekadašnji fudbaler Intera Fredi Guarin se oglasio na društvenim mrežama...

Izvor: Profimedia/Instagram/fguarin13

Teška životna priča Fredija Guarina (36) se nastavlja. Igrao je nekada za milanski Inter sa Dejanom Stankovićem, Nemanjom Vidićem i Zdravkom Kuzmanovićem, zaradio je dovoljno novca od fudbala, pa je onda upao u probleme. Počeo je da se drogira, da pije, pa je prebio svoje roditelje! Policija ga je krvavog tada izvukla iz kuće...

Napunio je 36 godina, fudbal ga više ne zanima, ugojio se preko 15 kilograma i teško da će se vraćati na teren. Poslije svega toga nekadašnji vezni fudbaler shvatio je da je napravio veliku grešku. Sada se javio na društvenim mrežama i emotivnom porukom se obratio svima koji imaju slične probleme kao on, tvrdi da se u potpunosti promijenio.

"Dobar dan, svijete, želim danas da vam pokažem da sam ovakav kakav sam, sa otvorenim srcem. Ovo ne radim da bih dobio sažaljenje od vas, već sa namjerom da ovo posluži kao pomoć ostalima. Moj žviot se nedavno promijenio i ova fotografija je slika jednog čovjeka koji je napravio mnogo grešaka, grijehova i još mnogo drugih stvari", počeo je Guarin.

Nastavio je zatim emotivno obraćanje. "Ljudi, vrijeme je da otvorimo vrata Bogu i da ga pustimo da vodi našu dušu i srce. Bog mi je već oprostio i ja sam oprostio sebi. Ako se neko ne slaže sa mojom objavom, razumijem te, ali nemoj da prestaneš da sanjaš, neka ti oprost bude ljubav i neka te vodi naš gospod Bog. Neka vas Bog blagoslovi danas i zauvijek. Nikada nije kasno", zaključio je Gurain.

Guarin je počeo da se bavi fudbalom u rodnoj Kolumbiji i tamo je privukao pažnju Sent Etjena, došao je prvo na pozajmicu u francuski klub i tamo se dobro pokazao, pa je uslijedio otkup ugovora. Potom je prešao u Porto, tamo je bio četiri sezone, pa ga je Inter prvo pozajmio, a onda otkupio i tamo se zadržao od 2012. do 2016. godine. Onda je otišao u Kinu, igrao do 2019. godine, pa je sezonu proveo u Vasko da Gami. Vratio se u domovinu, potpisao za Milionarios i tamo je odgirao samo sedam mečeva. Za reprezentaciju Kolumbije je upisao 57 nastupa i dao je četiri gola. Najveći uspjeh mu je osvajanje Lige Evrope 2011. godine sa Portom.