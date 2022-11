Brazilac napada Srbiju, a hvali Vlahovića i Kostića: "Selesao" hoće pehar, ali prvo moraju da se paze njih dvojice!

Desni bek Brazila i Juventusa najbolje poznaje dvojicu Srba i zna od čega Brazil mora da se čuva.

Juventus će 24. novembra na terenu imati mnogo svojih fudbalera, iako tek u 2023. godine igraju naredni meč. Sastaće se Srbija i Brazil u prvom meču grupne faze Svjetskog prvenstva, a sa jedne strane biće Danilo, Aleks Sandro i Bremer, a sa druge Dušan Vlahović i Filip Kostić.

Desni bek Juventusa i Brazila je pred odlazak u Katar pričao o srpskim fudbalerima sa kojima igra u klubu i nije štedio riječi hvale za obojicu Srba sa kojima igra ove sezone.

"Vlahović je nevjerovatan potencijal, to je pokazao i u Fiorentini i u Juventusu. Stalno napreduje i zbog svoje ličnosti je jako opasan. Kostić je jako snažan, tek je stigao u klub i tek se prilagođava. Sjajno centrira i biće to oružje koje ćemo morati da mu neutrališemo. Ali biće lijepo da se sretnemo na Svjetskom prvenstvu", rekao je Danilo.

On je istakao da je njegov tim među favoritima za osvajanje Mundijala, ali da je jako čudno odmah poslije mečeva za klub otići u Katar.

"Sve je čudno kod ovog Svjetskog prvenstva. Pokušavamo da se oporavimo jer nismo imali vremena da se odmorimo, da igramo zajedno... Nema vremena za pripreme i biće to drugačije iskustvo. Znamo šta je naša odgovornost, ali uz nas ima i mnogo opasnih ekipa na velikom nivou. Mada bez pogovora smo među favoritima", dodao je on.

Brazilci su se okupili i već treniraju zajedno, vidjeli smo i majstorije Nejmara na treningu nacionalnog tima, ali Danilo ističe i druge timove koji mogu da osvoje Mundijal.

"Francuska i Argentina su favoriti sigurno, to su jaki timovi koji mogu da dođu do samog kraja takmičenja. Mi imamo sjajne igrače koji nastupaju za najbolje timove i prave razliku. Kada izađenmo na teren uvijek se sjetimo sve djece u Brazilu koja sanjaju o tome da izađu na teren i osvoje Svjetsko prvenstvo i to osećanje nam daje snagu koju ne možete da zamislite", naveo je desni bek Brazila.

