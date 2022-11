Oglasio se ključni čovjek poslije "skandala" u svlačionici Argentine: Znam kakav je Mesi čovjek!

Lionel Mesi je zbog ovog snimka dobijao i ozbiljne prijetnje, ali sada se oglasio njegov rival čiji je dres napravio pometnju.

Izvor: Twitter/Messi30FC/printscreen

Argentina od 20 časova igra ključni meč na Svjetskom prvenstvu, utakmicu sa Poljskom u kojoj su joj potrebni bodovi kako bi prošla dalje, nakon šokantnog poraza na startu prvenstva od Saudijske Arabije. Nakon te utakmice uslijedila je pobeda nad Meksikom, a slavlje nakon nje je uzburkalo javnost u Meksiku!

Vidjelo se na snimku kako Lionel Mesi šutira jedan meksički dres koji stoji na podu, a ispostavilo se da je to dres iskusnog veziste Andresa Gvardada, a zbog toga se javio i čuveni bokser Kanelo Alvarez koji je prijetio Mesiju!



"Vidio sam da je Mesi čistio pod sa našim dresom i zastavom. Treba da moli Boga da ga ne pronađem" , napisao je Alvarez na "tviteru" , a zatim nastavio: "Baš kao što ja poštujem Argentinu on treba da poštuje Meksiko. Ne govorim o svim Argentincima, već samo o ovom s*anju koje je napravio Mesi u svlačionici i to smo svi vidjeli".

Ipak, sada se o svemu oglasio sam Andres Gvardado i objasnio da je ono što se desilo zapravo sasvim normalno i da se dešava bukvalno stalno u svlačionicama.

"Dobro znam kakav je on čovjek. Sve ekipe s ekonomima imaju dogovor da dresove koji su puni znoja ostavljamo na podu svlačionice bez obzira da li je to vaš dres ili od rivala ako ste ih mijenjali", objasnio je on.

Potom se oglasio i o potezu Kanela Alvareza i istakao da bokser očigledno ne zna šta se dešava u fudbalskim svlačionicama.

"Čuo sam šta je Kanelo rekao, ali on nema pojma šta se u svlačionicama dešava. Ovo sve je baš glupost za mene. To je moj dres i ja sam ga mijenjao s Mesijem. On to nije namjerno uradio i glupost je reći da ga je bacio na pod, namjerno ga gazio i slično. Mesi nije takav čovjek".

Sada nas u grupi C očekuje rasplet nakon utakmica Poljske i Argentine kao i Meksika i Saudijske Arabije. Poljska je lider sa četiri boda, Argentina i Saudijska Arabija imaju po tri, a Meksiko samo jedan bod.

