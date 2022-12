JA SAM ZA SVOJU DOMOVINU SPREMAN! Šokantna izjava Dejana Lovrena: Ja salutirao fašistički? Neka ih bude sram!

Dejan Lovren se brani nakon što je u kafani skandirao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Izvor: Facebook/EpicBrozo Caffe Bar/printscreen

Hrvatski fudbaler Dejan Lovren napravio je skandal na proslavi bronzane medalje sa Svjetskog prvenstva u Kataru, pošto je u jednom lokalu zajedno sa Marcelom Brozovićem pjevao pjesme kontroverznog Marka Perkovića Tompsona, dok je na sve to skandirao i ustaški poklič "Za dom spremni". Zbog toga je naišao na osudu mnogih, čak i u Hrvatskoj i pokušao je da se odbrani preko Instagrama, a međutim kada ni to nije prošlo - gostovao je u emisiji kod istomišljenika Velimira Bujaneca, inače novinara koga prate proustaški stavovi.

U takvom okruženju Lovrenu nije bilo teško da "pusti jezik" i obračuna se sa onima koji ga kritikuju, najavivši čak i tužbe, međutim nije otkrio i koga planira da tuži, niti zbog čega.

"Mjesec dana, otkako smo krenuli na Svjetsko prvenstvo nisam otvorio novine. Znam da je to pritisak i na mene, i na selektora i na ostale. Još do danas nisam otvorio niti jedne novine. Svi su mi ispričali kako su pisali o meni. Ja da sam salutirao fašistički? Neka ih bude sram! Tužbe sam već pripremio. Tu nema oproštaja! Ja predstavljam svoju državu i domoljublje. Nikad ne pozivam na nasilje i mržnju. Da, bio sam polupijan, ali i s razlogom srećan. Spreman sam za svoju državu! Zar ja to ne mogu izjaviti? Predstavljam svoju državu i narod koji možda nema glas. Ako ja ne mogu to reći, ko će reći?", rekao je Lovren u emisiji "Bujica" i dodao će će "tužiti jednog po jednoga", ali da nikada nikoga nije vrijeđao.

Poručuje da je doček iz 2018. godine "bio spontaniji" kada je Šime Vrsaljko pjevao, dok ga je sada nerviralo što je za sve postojao protokol. Ispostaviće se, protokolom je bilo zabranjeno i da se pjevaju pjesme Marka Perkovića Tompsona, čak se spekuliše da je Lovrenu "otet mikrofon" zbog toga.

"Dosta je to škakljivo pitanje. Nisam za ovu scenu iz 2018. (voditelji isključuju struju Tompsonu, prim. aut.) ni znao, prvi put vidim to s Modrićem i Tompsonom. Bio sam negdje iza. Iskreno, šokantno. Ali opet, zapjevali smo. To je poenta svega. Koliko god to ta neka manjina nije dopuštala. Mi, kada se skupimo, svi krenemo kao jedan. Mogu da nas ućutkaju samo kratkoročno i neće nas ućutkati. Ja sam za svoju domovinu spreman! Ja je volim, a da mi to neko brani, to neću dopustiti. Neću se u svojoj državi sramiti naših domoljubnih pesama. Nikad nisam niti ću pozivati na mržnju i nasilje jer za to nisam, ali da mi netko brani da nešto pjevam, to neću. Imam prijatelje iz Srbije, poštujemo se međusobno i nemam s njima nikakvih problema. Ne želim niti ulaziti u te teme!", zaključio je Lovren, prenosi "Večernji list" njegove riječi iz emisije.