Vico Zeljković nakon imenovanja Faruka Hadžibegića za selektora BiH: Ima autoritet, bio je kapiten Piksiju Stojkoviću!

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine čestitao je novom selektoru Faruku Hadžibegiću na imenovanju i poželio da odvede "zmajeve" na istorijsko Evropsko prvenstvo 2024. godine, što mu je i glavni zadatak.

Izvor: MN Press/arhiva

Legenda jugoslovenskog fudbala Faruk Hadžibegić imenovan je za nasljednika Ivajla Peteva na klupi selekcije BiH.

Tim povodom se naovinarima u Sarajevu obratio prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković, koji je poželio mnogo uspjeha Faruku Hadžibegiću, u ovom trenutku, "najboljem kandidatu".

"Želim da poželim puno sreće selektoru u narednim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Zanimaju nas isključivo prva dva mjesta u grupi i direktan plasman. Grupa nije 'grupa smrti', ali sigurno nije ni naivna. Ipak, mi smo optimisti, u prethodne dvije godine smo oporavili prvi tim i sada imamo realnu šansu za plasman na EURO", rekao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, nisu postojali drugi kandidati za selektora, osim Hadžibegića i njegovog prethodnika Peteva.

"Imali smo dvije godine s Petevom, bilo je i dobrih i loših situacija. Kad smo sve to suminirali i analizirali, na kraju smo došli do mišljenja da nam treba neko ko bolje poznaje naš mentalitet. Dobro znate da se poslije jedne pobjede u BiH stvara euforija, a poslije poraza da ništa ne valja. Zato smo smatrali da smo se istrošili i mi i on, naravno on bi vjerovatno rekao da ima energije, ali mi donosimo odluke. A naša odluka je Faruk Hadžibegić. Imamo selektora koji je bio kapiten Draganu Stojkoviću, on je bio veličina i želimo da iskoristimo njegov autoritet i kapacitet da ostvarimo rezultat u kvalifikacijama. Preuzimamo odgovornost i sa Hadžibegićem imamo najveće šanse da napravimo s njim uspjeh koji dosad nije ostvaren - plasman na Evropsko prvenstvo. Igrači su imali dobru sinergiju sa Petevom, a sad će se ponovo napraviti dobra atmosfera sa Hadžibegićem. Savez donosi odluke, kao što to u klubovima odluke donose tamošnje rukovodstvo. I sigurno će atmosfera biti još bolja nego što je bila", istakao je prvi čovjek bh. fudbala.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Na pitanje da su ankete po medijima u Sarajevu bile protiv imenovanja Hadžibegića, Zeljković je odgovorio da je javnost bila i protiv Bugarina u početku.

"Ne želim da ponižavam ankete, ali to su samo neke ankete i neka percepcija javnosti, medija ili navijača. Hadžibegić je zaslužio da ga podržimo jednoglasno da proba da ostvari ono što svi želimo. I Petev nije imao dobre ankete, oni koji su bili protiv njega, sad su željeli da ostane. Mi nismo razgovarali o drugim imenima, o ostanku Peteva i dolasku Hadžibegića. Nije nam bila laka odluka, ali stojimo iza rješenja i Hadžibegića".

Predsjednik FS BiH se potom osvrnuo i na prethodnu godinu i šta je Savez učinio u netom završenoj godini.

"Dosad smo napravili do kraja četiri terena, dobro je da smo uspeli da započnemo ovaj posao. To je za pet klubova u m:tel Premijer ligi BiH jako dobro. Imamo sredstva za svih 12 terena, FIFA i UEFA finansira ovaj projekat zajedno s nama. To je pojedinačno izgledalo sa dosta kašnjenja, postoje penali za to, ali suma je da smo za šest mjeseci uradili terene, a dobili smo pozitivne ocjene iz FIFA i UEFA. U ovoj godini ćemo probati da izbjegnemo ta kašnjenja i nastavimo dalje uspješno".

"Savez u ovom momentu ima tri kapitalna projekta - proširenje Trening centra FS BiH u Zenici, završena je papirologija sa gradom, što je ključno za dugoročne ciljeve reprezentativnih selekcija. Imamo plan za izgradnju hotela, koje će povećati prihode FS BiH za dolazak svih drugih reprezentacija. U to bi ušla i stadion 'Otoka'. Takođe pomažemo sve niže saveze u BiH, onoliko koliko je to moguće. Ne možemo da riješimo sve probleme, ali pokušavamo pomoći. Probaćemo da otvorimo pitanje Nacionalnog stadiona, koji je od strateškog značaja za sve i probaćemo da nađemo adekvatnu lokaciju. To je primarno, a onda ćemo mi tražiti model finansiranja takvog stadiona", istakao je Zeljković.