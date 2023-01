Cijela Francuska se digla zbog sramotnih riječi o Zidanu! Predsjednik je morao da se oglasi i da se IZVINI legendi

Predsednik Fudbalskog saveza Francuske uputio izvinjenje zbog neprikladnih riječi o Zinedinu Zidanu.

Izvor: YouTube/Fédération Française de Football

Preds.ednik Fudbalskog saveza Francuske Noel Le Gret izvinio se Zinedinu Zidanu nakon što je o njemu govorio krajnje neprikladnim rečima i tonom. "Nespretni komentari stvorili su nesporazum. Izvinjavam mu se", rekao je on u intervjuu za AFR, koji prenose francuski mediji.

Le Gret je prethodno rekao da se Zidanu ne bi ni na telefon javio, pojačavajući tako svoju tvrdnju da "Zizu" nikad nije bio blizu mjesta selektora Francuske, na kojem će do 2026. ostati Didije Dešan. "Zinedin Zidan da ode u Brazil? Ne dajem pet para za to. Može da ide gdje god hoće, u bilo koji klub ili u reprezentaciju. Stvarno me nije briga. Da li je pokušao da me dobije? Definitivno ne. Ne bih mu se ni javio na telefon", rekao je predsjednik francuskog saveza.

Te njegove riječi naišle su na niz osuda, među kojima je prva i najglasnija bila ona koju je izrekao Kilijan Mbape, porukom na Tviteru da je Zinedin Zidan Francuska i da se ne može govoriti o njemu sa takvim nepoštovanjem.

Zidan je bio veliki francuski fudbaler, za mnoge i najveći. Bio je heroj osvajanja titule prvaka svijeta 1998, osvojio je i evropsko prvenstvo sa "trikolorima" 2000, a 2006. je maestralno predvodio tim do finala Svjetskog prvenstva, u kojem je Francuska izgubila od Italije na penale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!