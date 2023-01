Haland dao 33 gola, a Gvardiola ga kritikuje: Nema ga u velikim mečevima, 19 puta pipnuo loptu protiv Junajteda!

Pep Gvardiola traži još više od svog najboljeg fudbalera Erlinga Holanda.

Izvor: Profimedia

Mančester siti ima sve manje šanse da osvoji šampionsku titulu u Engleskoj poslije poraza u gradskom derbiju protiv Junajteda (2:1), pošto na polovini sezone zaostaju čak osam bodova za liderom Arsenalom. Pod hitno će morati mnoge stvari da isprave u svojoj igri kako bi odbranili titulu, a uprkos tome što je Erling Haland najbolji igrač Premijer lige ove godine - upravo je na njegov račun Pep imao zamjerke.

Haland je postigao 21 gol u domaćem prvenstvu, u svim takmičenjima ima čak 33, ali nije se proslavio ni protiv Liverpula, ni protiv Čelsija, a ni protiv Junajteda... Ne samo da nije dao gol nikome od ovih timova, nego je Haland bio praktično nevidljiv tokom meča na "Old Trafordu" i kada nije upisan na semafor - odmah je njegova igra pod lupom.

Haland je tako za 90 minuta meča protiv Junajteda imao samo 19 dodira sa loptom i to nije ono što Pep Gvardiola traži od svojih napadača. Možda je Haland donio golove i nevjerovatnu preciznost kada se nađe "oči u oči" sa golmanom, ali dešava se da nekada sa njim na terenu ekipa pati - pošto nije dovoljno uključen u utakmicu. Upravo to je Gvardiola apostrofirao poslije poraza kome su kumovale sudijske greške.

"Imamo trenutno taj problem jer kada se timovi naguraju u svoj šesanestarac, njemu je teško da dođe do izražaja. Mislim da je na meču protiv Junajteda čak i imao dovoljno kontakata sa loptom, ali nismo ga pronalazili u prostoru koji se otvarao, moraćemo bolje", rekao je Gvardiola novinarima.

Siti je nakon razbijanja Čelsija u dva uzastopna meča (Premijer liga i FA Kup), ispao iz Liga kupa i to protiv Sautemptona (2:0), dok se na to naslonio i neočekivani preokret u gradskom derbiju na Old Trafordu. I to je velika briga...

