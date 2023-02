JA U GAĆAMA, DOLČE GABANA NA GOLO TIJELO, A VIDIĆ LJUT KAO RIS! Hit priča iz reprezentacije

Nemanja Vidić nije bio čovjek za šalu kada je reprezentacija bila u pitanju.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/ALESTO

Ivan Obradović je ekskluzivno u "Alesto" podkastu otkrio da završava fudbalsku karijeru, a tom prilikom se prisjetio i reprezentativne karijere. Dugo je bio pouzdana zamjena za Ivicu Dragutinovića i Aleksandra Kolarova na lijevom boku i upisao je 27 nastupa za nacionalni tim, a i sada se sa osmijehom na licu sjeća druženja iz tog perioda.

"Jedan od jačih perioda. Dođeš na parking i dok ne uđeš u zgradu ti potrošiš hiljadu evra. Tu je ovaj sa nekim karikaturama, ovaj hoće da ti snimi pjesmu, ja dok uđem ostanem bez para. A onda tek uđeš... To je bila sprdnja 24 sata", počeo je svoju priču Obradović.

Mlađa ekipa reprezentativaca u kojoj su tada bili Antonio Rukavina, Gojko Kačar, Zoran Bambi Tošić i Ivan Obradović se zabavljala u svojim sobama, a to se u jednom momentu nije svidjelo Nemanji Vidiću...

"Mi ludaci ne spavamo do 12, to je muzika, Bambi došao i donio neke Dolče Gabana jakne... Ja se skinuo u gaće i na golo tijelo obukao. Ono, devedesete... Ja ih zabavljam, oni se smiju i samo neko lupa. Vida, ljut kao ris!", prisjetio se Obradović, pa nastavio: "Ovako je inače i kao tip i kao igrač na terenu nezgodan. Dum-dum-dum! "Alo bre!" Tišina, gasi, spavanje... Sutradan idemo svi na prstima, pijemo zeleni čaj i u jednom trenutku ja čujem klimu bruji i ja utrčavam u sobu i vičem: "Alo bre, majmuni jedni, gasi klimu spava Vida!" To je ostalo, a bilo je mnogo zezancija", uz osmijeh se prisjetio svega Obradović.

Jednom prilikom je sa Vidićem sjedio i za ručkom, a tada mu je nekadašnji štoper Srbije otkrio da je Totenhem zainteresovan za njega. Ipak, nije ručak protekao po planu!

"On mi kaže da sjednem tu kod njega i kaže mi da je za mene pitao Hari Rednap. Ja sam mu interesantan, a on je tada valjda vodio Totenhem. "Nemoj da se opustiš, to je samo priča, ti radi", kaže mi on. Mi klopamo i on kaže da je gladan i ide po još. Vrati se sa punim tanjirom špageta i ja mu kažem "Baš si ogladnio?", ali oni me doživljavaju da ja sve sprdam, tako da je bilo smijanje, kao ja mangup Vidi prodao foru. I on mi kaže "Momak, po bontonu je zabranjeno da se gleda u tuđi tanjir." Ja, ispod stola!", ispričao je Obradović.