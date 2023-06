Tegeltija pojasnio svoj stav o povećanju broja stranih igrača: "Ograničen broj stranaca, ograničava kvalitet fudbala"

Predsjednik Borca Milan Tegeltija pojasnio je svoj stav o povećanju dozvoljenog broja stranih igrača u m:tel Premijer ligi BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Uprava Borca je danas na pres konferenciji predstavila Zorana Kvržića koji je drugo pojačanje za banjalučki tim ove sezone.

Na konferenciji za medije bio je prisutan i predsjednik kluba Milan Tegeltija, koji je obrazložio svoj stav po pitanju stranih igrača u Premijer ligi BiH i broju istih koji se mogu naći u protokolu za jednu utakmicu.

„Mislim da ograničavanja broja stranaca na pet od 18, koliko se igrača može prijaviti za utakmicu, ograničavajući faktor za jedan iskorak u podizanju kvaliteta fudbala u Bosni i Hercegovini, a samim tim i lige. Mislim da se mora razmišljati o povećanju tog broja. Postoji taj arugment koji su koristili oni koji se zalažu za ograničenje, da se na taj način postiče razvoj domaćih fudbalera. Ja mislim upravo suprotno – uz kvalitetna strana pojačanja, domaći igrači mogu da podignu vlastiti kvalitet“, započeo je Tegeltija koji smatra da bi povećanjem stranih fudbalera u bh. klubovima, naša liga postala konkurentnija na evropskoj sceni.

„Siguran sam da bi klubovi iz Premijer lige BiH, uključujući Borac, sa većim brojem stanih pojačanja, bili puno konkurentniji na evropskoj sceni. Ako neke kvalitetnije svjetske lige nemaju problem sa tim, ne vidim razlog da kod nas to ograničenje bude tako restriktivno na samo pet stranaca. Mislim da je to, za broj stanovnika koji ima BiH i fudbalsku populaciju, malo. To ograničava razvoj fudbala, odnosno sputava podizanje kvaliteta lige. Publika voli da gleda kvalitetan fudbal, a da bismo im to pružili moramo da imamo na svakoj poziciji kvalitetne igrače“, zaključio je Tegeltija.