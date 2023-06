Željezničar produžio ugovor sa trenerom! Nermin Bašić ostaje na "Grbavici"

Nermin Bašić potpisao je u ponedjeljak produženje ugovora sa Željezničarom na dvije godine uz opciju produženja na još jednu godinu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije plasmana u evropska takmičenja, Nermin Bašić je u ponedjeljak produžio ugovor sa klubom s "Grbavice".

"Jako sam srećan što sam dobio povjerenje, prije svega navijača, predsjednika kluba, Upravnog odbora, sportskog direktora. Velika je čast voditi Željezničar, isto tako i velika obaveza. Na obostrano zadovoljstvo smo potpisali jedan duži ugovor, dvije godine plus jedna. Sam ugovor nam govori da želimo dugoročno da sarađujemo, da želimo da pravimo nešto novo, možda nešto drugačije u okvirima koje trenutno imamo", rekao je Bašić, a prenio klupski sajt.

Kasnije danas zakazana je prozivka igrača Želje.

"Prva sedmica će biti dosta turbulentna sa dosta proba i nekim stvarima koje trebamo probati. U drugoj sedmici ćemo nastojati da se što bolje pripremimo za tu prvu utakmicu koja slijedi. Na ovim pripremama ćemo odigrati od četiri do pet utakmica, zavisno u kakvoj ćemo formi biti i sami broj igrača će diktirati broj utakmica. Očekujem jako težak i naporan rad, pa da što prije iskristališemo ekipu".

Bašić je najavio i određene promjene u stručnom štabu, kao i pojačanjima za narednu sezonu.

"Što se tiče igračkog kadra, prije svega, biće jako puno stvari. Trenutno se time bavi sportski direktor, a ja ću se fokusirati na teren, na momke koji su tu i zajedno ćemo sarađivati u tim stvarima. Došlo je do određenih promjena u stručnom štabu, tako da ćemo dobiti dva nova imena. Dobićemo novog kondicionog trenera, novog pomoćnika koji će doći iz Slovenije, tako da smo i to malo osvježili. To su ljudi koji su sa mnom radili i koje poznajem dobro, odnosno koji mogu iznijeti sav teret i stvar koje nosi Željezničar", dodao je Bašić.