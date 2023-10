Crna Gora ukrala Srbiji još jednog fudbalera

Bivši fudbaler Čukaričkog Slobodan Rubežić novi je reprezentativac Crne Gore.

Izvor: MN PRESS

Fudbalsku reprezentaciju Srbije u oktobru očekuje jedan od najbitnijih mečeva kvalifikacija - u Beogradu će se igrati protiv Crne Gore i pobjeda bi mogla da ima presudan uticaj na plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine. Na tom meču bi dres Crne Gore po prvi put u životu mogao da obuče Slobodan Rubežić (24), rođeni Beograđanin koji je nedavno odlučio da prihvati poziv iz Podgorice.

Nekadašnji fudbaler Čukaričkog i Novog Pazara komentarisao je za crnogorske medije odluku da prihvati poziv u reprezentaciju, a osvrnuo se i na to da li će mu biti čudno da igra u Beogradu kao gost.

"Neće mi biti čudno zbog takve situacije. Iskreno, zato što je to sve sport i to je nešto što je normalno. Može samo da mi bude lijepo da sa svojim nacionalnim timom dođem i predstavim ga u najboljem mogućem svjetlu", rekao je Rubežić za podgoričke “Vijesti”, a na pitanje da li je poziv Crne Gore bio iznenađenje je otkrio: "Da, pozitivno. To je nešto što svako sanja kad počne da se bavi fudbalom. Bio sam u kontaktu sa selektorom, koji me je pratio još od Novog Pazara. Mnogo sam srećan što sam dobio poziv za reprezentaciju Crne Gore, to je nešto posebno. Daću uvijek sve od sebe."

Prvotimac škotskog Aberdina otkrio je da je porijeklom iz Crne Gore, zbog čega je i prihvatio da nastupa za nacionalni tim.

"Posebno je kada se daješ za nacionalni tim, tada se daješ najviše. Moja želja je bila da igram za Crnu Goru i sve ću od sebe dati da doprinesem dobrim rezultatima i uspjesima. U Nikšiću mi je rođena majka i njena cijela porodica, tako da mi je Nikšić uvijek u srcu. To je mjesto koje je obilježilo moje detinjstvo", zaključio je Rubežić.