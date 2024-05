Zvezdini stranci jedva čekaju proslavu titule: Postali šampioni, pa poslali poruke navijačima!

Dvojica inostranih fudbalera koj isu sa Zvezdom osvojili novu titulu jedva čekaju slavlje.

Crvena zvezda osvojila je sedmu titulu u nizu, a to je prvi trofej u novom klubu za izraelskog golmana Omrija Glazera i nigerijskog napadača Pitera Olajinku. Dok su pojedini fudbaleri poput Milana Rodića ili Gelora Kange već dobro upoznati kako izgledaju šampionske proslave, ljetna pojačanja crveno-bijelih jedva čekaju da vide šta pripremaju navijači.

Zvezdi je preostalo još samo pet utakmica u sezoni - na jednoj od njih će se boriti za trofej u kupu Srbije - ali su misli već sada usmjerene ka proslavi. Piter Olajinka je već bio šampion u Albaniji i Češkoj, ali se svakom novom trofeju raduje pa je uzbuđen i zbog nove proslave.

"Mnogo je emocija... Srećan sam, jer smo ostvarili zacrtani cilj i osvojili titulu. Znam koliko je ovo važno svima u klubu i naravno navijačima. Uzbuđen sam i zbog proslave titule. Siguran sam da će biti sjajno. Nemam dilemu da smo zasluženo prvi", počeo je Olajinka i obratio se navijačima: "Hoću da se zahvalim navijačima na podršci tokom čitave sezone i pozivam ih da tako nastave. Znam da nekada nije bilo lako, ali smo djelovali kao tim i zajedno stigli do trofeja."

I Glazer je već bio šampion u karijeri, u rodnom Izraelu, ali će mu posebno draga biti titula koju je osvojio tokom svoje prve godine u inostranstvu.

"Nevjerovatno... Prva godina u klubu i odmah trofej, ali ne želimo da se tu zaustavimo. Cilj je da osvojimo duplu krunu i svjesni smo da je pred nama još jedna misija. Nema odmora, sad nastavljamo do kraja još jače. Što se utakmice tiče, primio sam gol, iako nisam imao mnogo posla, i gotovo da nisam imao kontakt sa loptom, a neprestano je padala jaka kiša. Nisam očekivao da primim gol, ali je rezultat najvažniji. Pričaju mi saigrači o tome da nas čeka sjajna proslava titule. Jedva čekam da vidim šta su nam to navijači spremili", istakao je Glazer, koji se već okrenuo narednim izazovima: "Imamo slobodno do ponedjeljka, pa se vraćamo sa istim ciljem, da svaku utakmicu do kraja sezone pobijedimo. Cilj je dupla kruna, borićemo se da to ostvarimo."

Podsjećamo, Crvenu zvezdu do kraja sezone očekuju utakmice protiv Mladosti, Radničkog, Napretka i Čukaričkog u prvenstvu, kao i protiv Vojvodine u Kupu Srbije. Finalni meč tog takmičenja igraće se u Loznici 21. maja, a Zvezda će imati priliku da osvoji još jednu duplu krunu.







