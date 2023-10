Mijatović podržao Duljaja i igrače: Partizan može da osvoji titulu!

Predrag Mijatović vjeruje u Igora Duljaja i fudbalere Partizana da mogu da prekinu niz Crvene zvezde.

Izvor: ATA Images/Dušan Milenković

Partizan je imao dosta problema u Evropi, ali u domaćem prvenstvu je "uhvatio ritam". Crno-bijeli su na oktobarsku pauzu otišli sa prednošću od četiri boda ispred "vječitog" rivala Crvene zvezde, a nakon osam uzastopnih pobjeda tima Igora Duljaja stižu čestitke za način na koji je uspio da podigne ekipu nakon velike krize poslije debakla u Danskoj.

Podršku ekipi i treneru Duljaju pružio je i legendarni napadač crno-bijelih Predrag Mijatović koji je u intervjuu za "MaxBet Sport" istakao da je došlo vrijeme za prekid crnog niza:

"Raduje me da je Partizan prvi na tabeli i mislim da ove sezone ima tim koji može da uradi ono što svi navijači Partizana žele, a to je da osvoji titulu. Sezona je duga i derbiji će da odlučuju", naveo je Mijatović i dodao da se nada da će zadržati ovu prednost do derbija 20. decembra.

"Duljaj je mlad i ambiciozan trener. Imao sam priliku da treniram sa njim u reprezentaciji Jugoslavije. Bio je sjajan fudbaler, nisam iznenađen da je svu energiju i znanje usmjerio ka dobrom radu u Partizanu. Kada neko ima takav stav prema svojoj profesiji, onda rezultati prije ili kasnije dođu. Vidim da je ova sezona mnogo mirnija i kvalitetnija nego prethodna. Vidim da može da do samog kraja ostane u trci za osvajanje titule. To bi bio veliki uspjeh za Partizan!", poručio je Mijat koji je na ovaj način podržao svog dragog prijatelja Igora Duljaja.

Prvi naredni meč Partizana je 28. oktobra protiv Voždovca u Humskoj.

