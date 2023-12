Brazilska ljepotica sa maloljetnim fudbalerom (17) od 60.000.000!

Mladi fudbaler Reala već je u ozbiljnoj vezi, iako nije punoljetan. Njegova djevojka jeste.

Izvor: Guillermo Martinez / AFLO / Profimedia

Jedan od najtalentovanijih fudbalera na svijetu, brazilski napadač Endrik (17) već je potpisao ugovor sa Real Madridom i narednog ljeta preseliće se u Španiju, nakon što je igrama u dresu Palmeirasa skrenuo pažnju na sebe.

Madriđani su po nekim informacijama platili čak 60 miliona evra za mladog napadača - 35 odmah po zaključivanju dogovora, a dodatnih 25 daće kroz bonuse za koje se vjeruje da će ih napadač ostvariti. Njegov talenat nije promakao najvećem klubu na svijetu, ali ni brazilskoj lepotici Gabrijeli Mirandi, koju je Endrik spazio za jednom od mečeva.

Još dok je imao 16 godina napadač Palmeirasa se zaljubio u plavušu koja je čest gost na fudbalskim stadionima, a ubrzo je uspio i da je smuva. Sve to ne bi bilo čudno da Gabrijeli nije nekoliko godina starija - ona je trenutno u ozbiljnoj vezi sa maloljetnikom, zbog čega par iz Brazila izaziva mnogo pažnje gdje god se pojavi.

I tako, dok je Endrik na stadionu "Santijago Bernabeu" gledao pobjedu Reala nad Viljarealom u nedjelju uveče, cijeli svijet gledao je u njegovu djevojku koja je sjedila odmah pored. Pojedini mediji navode da ona ima 21 godinu, odnosno da je tri i po godine starija od Endrika, koji je tinejdžerska senzacija u svijetu fudbala. Pogledajte kako izgleda Gabrijeli Miranda, koju prati preko 250.000 ljudi na Instagramu:

Da su Endrik i Gabrijeli zajedno pokazuju i fotografije na njenom profilu. Nedavno je bila u zagrljaju svog dečka kad je on dobijao nagradu u Brazilu, a često pozira i u zelenom dresu Palmeirasa. Njega će ubrzo skinuti, pošto i Endrika čeka "presvlačenje", od ljeta će nositi bijeli dres Real Madrida, a Miranda će imati priliku da blista u glavnom gradu Španije.

To će joj vjerovatno donijeti još popularnosti, ali ima i onih koji nemaju lijepo mišljenje o njoj - mladog fudbalera zavela je čak dvije godine prije punoljetstva. Inače, u Brazilu se to ne gleda kao nešto nelegalno jer je granica spuštena na samo 14 godina, a da li je legitimno to što je uradila Gabrijeli Miranda...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!