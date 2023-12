Zlatanu Ibrahimoviću zabranjen ulazak u svlačionicu Milana!

Jasno je zbog čega Zlatan Ibrahimović ne smije da uđe u svlačionicu Milana.

Izvor: Profimedia/Maurizio Borsari / AFLO

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović (41) vratio se nedavno u Milan i to kao savjetnik vlasnika kluba, a danas se prvi put pojavio na treningu svog omiljenog kluba. Međutim, ako je vjerovati italijanskim medijima - postavljen mu je veoma ozbiljan uslov koji će Ibrahimović morati da poštuje ako planira da ostane u taboru "rosonera".

O čemu se radi? Ibrahimoviću je strogo zabranjen ulazak u svlačionicu Milana kada su u toku zvanične utakmice. Njegovo "radno mjesto" za vrijeme utakmica biće na tribinama, odnosno nije mu dozvoljeno da se spušta u svlačionicu, gdje Stefano Pioli ne želi da mu se neko miješa u posao. Iako je Ibrahimović "jaka figura" i u pojedinim trenucima je potreban Milanu da podvikne, dogovor je da toga sada neće biti jer je na drugoj funkciji.

Ipak, nije problem samo do toga, nego i do birokratije, pošto bi Ibrahimović morao da postane dio posebnog odbora Milana kako bi mu bilo uopšte dopušteno da uđe u svlačionicu, ali pretpostavka je da je to samo izgovor kako se ne bi miješao treneru i igračima u posao.

Podsjetimo, Ibrahimović je karijeru počeo još devedesetih u Malmeu, potom je igrao za Ajaks, Juventus, Inter, Barselonu, pa Milan, Pari Sen Žermen, Mančester junajted, L.A. Galaksi da bi se potom vratio u Milan 2020.