Zvezdini stranci dominiraju: Kraso sjajan u Africi, a Hvang u Aziji

Fudbaleri Crvene zvezde dočekali obaveze u reprezentaciji u fantastičnoj formi.

Crvena zvezda je pripreme za proljećni dio sezone počela bez nekoliko inostranih fudbalera koji tokom januara imaju obaveze u nacionalnim timovima. Većina njih je na Kupu afričkih nacija - gdje je već zablistao Žan Filip Kraso - a jedini na Azijskom kupu nastupa In Bom Hvang, reprezentativac Južne Koreje! I vezni fudbaler koji je u Zvezdu stigao iz Olimpijakosa ostavio je sjajan utisak na početku turnira!

Na prvom meču grupe E Azijskog kupa Južna Koreja je savladala Bahrein (3:1), a Hvang je postigao prvi i assitirao za treći gol svoje reprezentacije. Dvostruki strelac za Južnu Koreju bio je Kang In Li iz PSŽ-a! I dok je njemu to posao jer igra na mjestu desnog krila i mnogo je ofanzivniji, gol In Bom Hvanga je iznenađenje - centralni vezni nacionalnog tima odlično je pratio akciju, ubacio se iz drugog plana u kazneni prostor i sa desetak metara pohodio mrežu Bahreina.

O tome koliko su rijetki Hvangovi golovi za nacionalni tim govori i podatak da mu je ovo tek peti u karijeri. Do sada je odigrao 49 mečeva za seniorsku reprezentaciju Južne Koreje, ali mreže rivala nije redovno tresao - od ljeta 2021. godine do danas pogodio je samo jednom, u porazu od Urugvaja prije desetak mjeseci.

Ipak, sjajni fudbaler koji je iz meča u meč dizao formu u dresu Crvene zvezde voli da trese mreže. Zato su navijači crveno-bijelih dobili "izvinjenje" kada je konačno uspio da se upiše u listu strelaca u dresu srpskog kluba. Tokom jesenjeg dijela sezone postigao je gol u Superligi Srbije protiv Mladosti iz Lučana i u Ligi šampiona protiv Mančester sitija.