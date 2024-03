"Sve bilo dogovoreno, a Meša nije znao!" Pašić progovorio o namještaljci u Ex-Yu fudbalu, za titulu!

Predrag Pašić ima saznanja da je završnica SFRJ šampionata iz sezone 1984/85 bila dogovorena, ali je jedna stvar to osujetila.

Izvor: Youtube/BALKAN RULES PODCAST/Screenshot

Bivši reprezentativac Jugoslavije Predrag Pašić (65) bio je jedno od najprepoznatljivijih lica nekadašnje velike lige SFRJ, a 1985. godine proglašen je i za igrača sezone jer je sa Sarajevom postao šampion. Bila je to druga i posljednja titula prvaka bivše države za "bordo" tim, a Pašić je sada ispričao da su neke stvari u završnici sezone bile dogovorene!?

Sarajevo se te sezone za titulu borilo sa Hajdukom, od koga su na kraju imali četiri boda više, a prema riječima Pašića važnu ulogu u pohodu ka šampionskom peharu imao je Mehmed Baždarević iz Željezničara. Hajduk je u finišu sezone gostovao u BiH protiv Želje, a prema rečima Pašića uprava kluba je "naredila da puste meč Hajduku" kako njihov najveći rival Sarajevo ne bi bio prvi. Ali, neki poput Baždarevića nisu znali za to, tvrdi on.

"To je bilo već sve dogovoreno, a neki igrači nisu znali", rekao je Pašić: "Recimo, Meša (Mehmed Baždarević, prim. aut.) je jedan od tih koji nije znao. Lud je ušao na poluvremenu u svlačionicu, nije znao da je pola igrača prodalo utakmicu. To je bio potez uprave, oni su im rekli da puste utakmicu. Meša je podivljao na saigrače, rekao je da ne smiju da izgube obraz u gradu, da onda ne treba ni da igraju. Spasio nas je i svaka im čast, na kraju su nam pomogli da dođemo do titule".

Sporna utakmica je inače završena 4:4, nakon trilera u drugom poluvremenu pretposljednjeg kola prvenstva, a zbog toga je Hajduku još samo teorija "igrala" da može do titule. Na kraju su izgubili i od svog najvećeg rivala Dinama (4:2) na Poljudu, dok je Sarajevo pobijedilo Crvenu zvezdu i potvrdilo titulu.

