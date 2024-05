"Nemamo mjesto u Evropi, to je malo čudno!" Nađ otkrio sve o planovima Partizana, najbolji igrač odlazi!

Albert Nađ će izgleda morati da traži nove uzdanice u napadu svog tima.

Fudbaleri Partizana završili su sezonu kao drugi na tabeli i iako to nije zadovoljilo navijače trener Albert Nađ je istakao da je to ipak napredak u odnosu na četvrto mjesto od prošle sezone. Ipak na posljednjem obraćanju novinarima dotakao se i čudne situacije u kojoj bi treća pozicija garantovala proljeće u Ligi konferencija, dok drugo mjesto vodi u Ligu šampiona, ali ne garantuje grupnu fazu.

"To je malo čudna situacija da imaš zagarantovano mjesto u Evropi, kao drugoplasirani nemaš. E sad, takmičiš se u Ligi šampiona koja je u odnosu na Ligu konferencija znamo kakva i sami znate. Kada pogledamo samo sa kakvom se loptom igra u Liga konferencija a sa kakvom u Liga šampiona vidi se značaj koji UEFA daje tom takmičenju. Mnogo je lijepo kad igraš Ligu šampiona, imao sam prilike da igram kao igrač, učestvovao sam i kao koordinator 2010. i bilo bi lijepo da zaokružim da igram i kao trener", rekao je Nađ.

Rivali se znaju i mogu biti Fenerbahče ili Dinamo Kijev. U svakom slučaju Partizan će biti autsajder, ali Nađ je već iz takvih situacija izlazio kao pobjednik. Sjećamo se svi onog Njukasla...

"Kako se ono kaže... Šta reći? Sigurno da su oni na papiru favoriti, ali i 2003. Njukasl je bio ogroman favorit. Te godine kada smo mi ušli svi su u odnosu na nas favoriti. Igrali smo utakmicu sa Real Madridom koji je možda i najbolji tim ikada u istoriji. Muški izaći protiv bilo kog protivnika, izaći prsa u prsa pa šta nam Bog da. Kalkulacija nemaš, sigurno da su favoriti i dok ne izađemo na teren trudićemo se da im pomrsimo račune. I protiv Njukasla su nama kladionice i sve ovo čime se bave naši ljudi sa strane davali nama minimalne šanse, ajde onda da donesemo kladionicama ogromnu zaradu jer svi očekuju da izgubimo", dodao je on.

Dotakao se i prelaznog roka i istakao da se nada da je klub i ranije razmišljao o kadrovskim rješenjima za ovaj tim.

Dotakao se i prelaznog roka i istakao da se nada da je klub i ranije razmišljao o kadrovskim rješenjima za ovaj tim.

"Pričali smo da ne možemo da kontrolišemo tržište i nije sigurno da će ista ekipa početi i završiti pripreme. U politiku kluba ne ulazim, nisam još sjeo, sješćemo i pričati otvoreno gdje smo i šta smo. Rekao sam i onda da mislim da je to trebalo mnogo, mnogo prije nas da se uradi. Nadam se da je to već urađeno i da su i prethodnici pre mene radili skauting", iskren je bio on, a na pitanje kakve igrače želi rekao je:

"Pričam stalno i ponavljam krilaticu Bila Beličika iz NFL-a kada je pet šest godina zaredom dovodio neke igrače koji nisu bili igračli koji su u prethodnim sezonama bili glavni igračli ostalih ekipa u NFL-u. On je rekao da mu ne trebaju najbolji nego pravi igrači. Meni trebaju pravi igrači, na pravim pozicijama, Mislim da su nam na svim pozicijama neophodni neki igrači. Ako pričamo o tome vjerovatno će Saldanja napustiti klub. Sigurno da ide, to je objektivno da je on kvalitet da igra u ligi petica. Na to sigurno ne možemo da utičemo. Mislim da i u domaćem prvenstvu ima interesantnih igrača koji su interesantni", završio je Nađ.