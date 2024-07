Šokantno saopštenje Barselone o Jamalu pred finale EP!

Neko bi rekao da nema potrebe da se ističe da je Lamin Jamal prvotimac. Ne i Barselona...

Izvor: X/@FabrizioRomano/Printscreen

Iako je ključni igrač Španije na Evropskom prvenstvu i jedan od kandidata da bude proglašen čak i za MVP-a turnira, Barselona je tek sada Lamina Jamala uvrstila u prvi tim! Mladi krilni fudbaler koji je evrogolom šokirao Francuze u polufinalu Eura, a prije toga je protiv Njemačke i Gruzije asistirao, sada je zvanično prebačen u prvi tim!

Saopštenjem se oglasila Barselona i istakla da poslije cijele sezone u kojoj su se mladi štoper Pau Kubarsi i krilni igrač Lamin Jamal probili u prvi tim sada konačno priključuju "A" ekipi i zvanično, Do sada su bili priključeni iz mladog i B tima.

"Pau Kubarsi i Lamin Jamal su sada zvanično članovi prvog tima. Prvobitno su bili registrovani za U19 i drugi tim Barselone, a dvojica izdanaka omladinske škole su od ovog utorka punopravni članovi prvog tima. Pau Kubarsi je odigrao 24 utakmice za prvi tim prošle sezone. On je debitovao 18. januara 2024. godine nekoliko dana prije 17. rođendana, tokom meča Kupa kralja i ustalio se u prvih 11. On je jedan od nekoliko igrača koji će igrati na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu. Lamin Jamal je odigrao 50 utakmica za prvi tim prošle sezone i dao je sedam golova. On takođe ovih dana proslavlja 17. rođendan i ključni je igrač Španije na Euru", navodi se u saopštenju Barselone.

Lamin Jamal nije blistao na ovom Euru samo u nokaut fazu već je i u grupnoj fazi bio sjajan. Prvo je protiv Hrvatske asistirao, a onda je i u mečevima sa Italijanima i Albancima odigrao odlično, a očekuje se da i u nedjelju u finalu sa Engleskom bude starter zajedno sa Nikom Vilijamsom na krilnim pozicijama.

