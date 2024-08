"Više nismo sportski prijatelji!" Novljani odgovorili Drini: Toliko laži i spinovanja ne možemo da vam oprostimo!

Klub iz Novog Grada reagovao je na saopštenje Drine.

Poslije duela drugog kola Prve lige RS u Zvorniku između Drine i Slobode iz Novog Grada, koji je završen rezultatom 1:1, domaći klub se oglasio saopštenjem, sa željom da ukaže na, kako su rekli, loše i tendenciozno suđenje banjalučkog arbitra Danka Butulije.

Novljani su dan kasnije odgovorili klubu iz Zvornika, a saopštenje kluba sa Mlakvi prenosimo u potpunosti.

"Povodom iznošenja neistina u javnost, upućenih uvreda i omalovažavanja na račun rukovodstva i igrača Slobode na utakmici 2. kola m:tel Prve lige Republike Srpske u Zvorniku između domaće Drine i Slobode, odigrane dana 17.08.2024.godine, oglašavamo se saopštenjem za javnost.

Utakmica između, do sada, sportskih prijatelja završena je neriješenim rezultatom 1:1, ali je Sloboda bila bolji tim i da je bilo sportske sreće, naš tim bi se iz Zvornika vratio sa čitavim plijenom.

Susret je protekao u velikoj nervozi domaćina, koji je na sve moguće načine vršio pritisak, kako na članove našeg tima, tako i na sudijsku četvorku. Toliku količinu pritiska, vulgarnosti i ružnih startova nismo doživjeli do sada. Na svaku sudijsku odluku cijela ekipa Drine je orkestrirano vršila pritisak, pa čak i kada su donesene odluke u njihovu korist. Sloboda je sve stoički podnijela i pokazala kako se ponaša ozbiljna ekipa u takvim situacijama.

Ništa vam ne bismo zamjerili, ali tekst na portalu Mondo, koji je prenio vaše saopštenje, je kap koja je prelila čašu, te smo u svrhu zaštite ugleda kluba osnovanog 1910. godine dužni da se oglasimo. Toliko laži, neistina, perfidnosti, spinovanja, omalovažavanja rukovodstva i kompletnog tima, ne možemo i nećemo vam oprostiti.

Gospodo iz FK Drina, bolje je da povedete računa o samom stadionu i terenu na kojem domaće mečeve igra vaš tim, jer je zaista sramno da se Prva liga igra na takvom terenu kakav je u Zvorniku.

Ušli smo u dublju analizu vaših utakmica kod kuće u zadnjih 6 mjeseci i, gle čuda, uvidom u Comet, na svakoj vašoj domaćoj utakmici je dosuđen jedanaesterac (nekad i dva). Izgleda da ste se navikli na takvu režiju, a ovaj put ste nešto "iznenađeni" suđenjem, koje je bilo premijerligaško, te je još nedostajala samo VAR tehnologija da bi dokazala kakvu laž iznosite u javnost.

Čini nam se da su se u ovu situaciju umiješale neke vanfudbalske stvari koje su unijele nervozu u domaće igrače, s obzirom da se rezultat nije kretao kako su oni planirali, ali i neki drugi koji su pravili scenario rezultata, gospodo iz Zvornika.

Vidimo iz teksta na portalu Mondo da analizirate i dajete svoja mišljenja o našem predsjedniku i rukovodstvu kluba, a sjetite se kako ste ostali u Prvoj ligi u sezoni 2022/2023. Da, izgubili ste u baražu za opstanak i, gle čuda, ostali ste u ligi. To ne spominjete, već spominjete Slobodu i njen ulazak u Prvu ligu. Ugledajte se i učite se kako to radi ozbiljan klub.

Rukovodstvo FK Sloboda putuje sa klubom na svaku utakmicu, bodri, navija za svoj tim i živi za klub. Od vas to, nažalost, ne možemo naučiti. Isto to rukovodstvo su igrači Ilić i Ćulum napali verbalno, a potom pokušali fizički da napadnu našeg predsjednika Mladena Bosančića, ali je to spriječio bivši igrač Drine i legenda kluba Vasić. Zašto su toliko bili isfrustrirani i bijesni igrači Drine, to se stvarno treba ispitati, jer, izgleda, nešto se drugo iza brda valja, čime bi trebalo da se pozabavi rukovodstvo zvorničkog prvoligaša.

Tražimo od nadležnih iz Saveza da se pregleda snimak utakmice i iznese svoj sud o istoj jer ne možemo dozvoliti da ovolike neistine, laži i podmetanja od strane FK Drina prođu nekažnjeno. Sa žaljenjem ističemo da više nismo sportski prijatelji sa klubom iz Zvornika jer smo se uvjerili sa kim imamo posla sa druge strane. Ono što možete očekivati je da će FK Sloboda podnijeti žalbu na dobro suđenje prvi put u istoriji ako je FK Drina podnio žalbu na "loše" suđenje, pa neka organi pregledom snimka utakmice utvrde šta se dešavalo i ko je u pravu.

Sloboda živi 114 godina, ide dalje krupnim koracima i ponosno, te neće dopustiti da je bilo ko omalovažava i ponižava, a naročito manji od nje.

Sloboda je vječna!

Upravni odbor Fudbalskog kluba Sloboda

20.08.2024."

